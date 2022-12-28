Происшествия

сегодня, 13:28

В Липецке будут судить сотрудника «Леруа Мерлен» за придавившую пятилетнюю девочку дверь

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#несчастный случай #техника безопасности
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В Липецке будут судить сотрудника «Леруа Мерлен» за придавившую пятилетнюю девочку дверь

Сотрудник торговой сети предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, 5 августа в липецком магазине «Леруа Мерлен» на пятилетнюю девочку  упала с витрины металлическая дверь. Ребёнок получил травмы.

Сегодня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области сообщила о завершении расследования уголовного дела возбужденного после этого случая. Руководитель сектора магазина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, работник магазина, осуществляя фактическое руководство деятельностью торгового сектора, не принял исчерпывающих мер для обеспечения безопасности покупателей.

«Зная о незакрепленной входной металлической двери в демонстрационном портале, сотрудник не обратился в подрядную организацию с соответствующей заявкой о её закреплении. В результате днем 5 августа выставочный образец металлической двери массой 91 кг придавил пятилетнюю девочку, когда она потянула ее за ручку. Девочка была госпитализирована с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов. В результате нарушений требований безопасности, допущенными руководителем торгового сектора, здоровью ребенка причинен тяжкий вред», - отмечают в следственном комитете.

В ходе следствия вину обвиняемый не признал.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело.
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#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (7)

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19 минут назад
+, за извращённо-глумливое убийство срок кому давать, паленой водке?
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Мимоходом

21 минуту назад
Потяни деточка за веревочку, дверца и откроется.
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+

25 минут назад
Ребёнка, конечно, жалко. Но возникает вопрос, зачем его взяли с собой в строительный магазин и оставили без присмотра? А также очень интересно, почему за вред здоровью - реальный срок, а за извращённо-глумливое убийство - всего лишь штраф в 30 тысяч?
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Галина

27 минут назад
Город48, а как девочка сейчас себя чувствует?
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Манагер

42 минуты назад
Мне вот интересно, а хозяин магазина почему не привлечен. Рыба гнеет с головы. Хорошо так нанять человека за копейки, а потом навещать на него всю ответственность...... Но до несчастного случая заколачивают бабло и с умным видом барина спрашивать с холопа продавца отчёты и планы о продажах..... В виду таких рисков менеджерам не соглашаться на оклад менее 90 000 руб.+% от продаж. Не нравится работодателям-пускай сами встают за прилавки, вместо того, чтоб свои жопы в лексусах катать! И еще-работолатель обязан обеспечить безопасность торговой точки!
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???

55 минут назад
А родители где рты разевали?
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А я ЗА

сегодня, 14:47
Возмутительно! Почему продаван этот не был шкотиком к двери этой намертво принайтовлен? Дабы обеспечить безопасность праздно и без присмотра шляющемуся ребенку?
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