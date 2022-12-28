сегодня, 13:28
В Липецке будут судить сотрудника «Леруа Мерлен» за придавившую пятилетнюю девочку дверь
Сотрудник торговой сети предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Сегодня пресс-служба СУ СК России по Липецкой области сообщила о завершении расследования уголовного дела возбужденного после этого случая. Руководитель сектора магазина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По версии следствия, работник магазина, осуществляя фактическое руководство деятельностью торгового сектора, не принял исчерпывающих мер для обеспечения безопасности покупателей.
«Зная о незакрепленной входной металлической двери в демонстрационном портале, сотрудник не обратился в подрядную организацию с соответствующей заявкой о её закреплении. В результате днем 5 августа выставочный образец металлической двери массой 91 кг придавил пятилетнюю девочку, когда она потянула ее за ручку. Девочка была госпитализирована с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов. В результате нарушений требований безопасности, допущенными руководителем торгового сектора, здоровью ребенка причинен тяжкий вред», - отмечают в следственном комитете.
В ходе следствия вину обвиняемый не признал.
Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело.
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Мимоходом
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Галина
Манагер
???
А я ЗА