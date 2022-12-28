Лишившая случайного любовника 180 000 рублей липчанка получила 9 месяцев лишения свободы условно

40-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной и 18 сентября пригласил её к себе домой, но свидание закончилось кражей карты и денег со счёта.





Напомним, в сентябре этого года 40-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной и пригласил её к себе домой, но свидание



Перед тем, как идти к мужчине домой пара зашла в магазин за продуктами и спиртным, где женщина заметила пин-код карты кавалера. Заметив, что мужчина, отходя от банкомата, обронил банковскую карту, женщина решила похитить с нее деньги. Ночью она сняла с банковского счета потерпевшего 180 800 рублей, после чего выкинула карту.



Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, подсудимая полностью признала свою вину, частично возместив потерпевшему материальный ущерб.



В результате приговором Советского районного суда липчанка признана виновной в краже. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, с неё взысканы процессуальные издержки в шесть тысяч рублей. Советский районный суд вынес приговор 31-летней липчанке за кражу с банковского счёта: женщина похитила более 180 тысяч рублей с банковской карты мужчины, которому оказывала интим-услуги.Напомним, в сентябре этого года 40-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной и пригласил её к себе домой, но свидание закончилось кражей карты и денег со счёта Перед тем, как идти к мужчине домой пара зашла в магазин за продуктами и спиртным, где женщина заметила пин-код карты кавалера. Заметив, что мужчина, отходя от банкомата, обронил банковскую карту, женщина решила похитить с нее деньги. Ночью она сняла с банковского счета потерпевшего 180 800 рублей, после чего выкинула карту.Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, подсудимая полностью признала свою вину, частично возместив потерпевшему материальный ущерб.В результате приговором Советского районного суда липчанка признана виновной в краже. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, с неё взысканы процессуальные издержки в шесть тысяч рублей.