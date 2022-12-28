Происшествия

сегодня, 13:16

Лишившая случайного любовника 180 000 рублей липчанка получила 9 месяцев лишения свободы условно

7 999
#кража
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Лишившая случайного любовника 180 000 рублей липчанка получила 9 месяцев лишения свободы условно

40-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной и 18 сентября пригласил её к себе домой, но свидание закончилось кражей карты и денег со счёта.

Советский районный суд вынес приговор 31-летней липчанке за кражу с банковского счёта: женщина похитила более 180 тысяч рублей с банковской карты мужчины, которому оказывала интим-услуги.

Напомним, в сентябре этого года 40-летний мужчина познакомился с 31-летней женщиной и пригласил её к себе домой, но свидание закончилось кражей карты и денег со счёта.

Перед тем, как идти к мужчине домой пара зашла в магазин за продуктами и спиртным, где женщина заметила пин-код карты кавалера. Заметив, что мужчина, отходя от банкомата, обронил банковскую карту, женщина решила похитить с нее деньги. Ночью она сняла с банковского счета потерпевшего 180 800 рублей, после чего выкинула карту.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, подсудимая полностью признала свою вину, частично возместив потерпевшему материальный ущерб.

В результате приговором Советского районного суда липчанка признана виновной в краже. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, с неё взысканы процессуальные издержки в шесть тысяч рублей.
7 999
#кража
1

Комментарии (7)

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доктор

17 минут назад
КОМДИВ, залетела на срочок))
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Фокс

27 минут назад
Лох сам обронил карту, и пин -код засветил, а в целом-хорошо отдохнул, выпил-закусил, все оплатил. Кабальеро!!!!
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КОМДИВ

33 минуты назад
9 месяцев......интересный срок....
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Лавочница

51 минуту назад
Любовь - дорогое удовольствие. Не каждому по карману...
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Конь

56 минут назад
Женщины самое умное создание....
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Ещё один Житель

сегодня, 14:35
"...к 9 месяцам лишения свободы условно" - а деньги с карты пропали тоже условно?
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Вот так,

сегодня, 13:24
Только мужчина не любовник, а клиент.
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