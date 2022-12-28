Общество

сегодня, 13:05

Елецкий молзавод уличили в «самозванстве»

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#ГОСТ #антимонопольная служба
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Елецкий молзавод уличили в «самозванстве»

УФАС обвиняет елецкий молочный завод в неправомерной маркировке продукции знаком «ГОСТ», антимонопольщики считают, что часть продукции завода не соответствовала необходимым стандартам.

На основании материалов Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, областное управление ФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Елецкий городской молочный завод».
 
«Согласно материалам экспертиз, ряд продукции производителя, несмотря на маркировку «ГОСТ» на упаковках, не соответствует требованиям стандартов в части содержания растительных жиров. Таким образом потребители вводятся в заблуждение, а производитель получает необоснованное преимущество перед конкурентами, перераспределяя покупательский спрос заведомо ложной информацией», – говорится в сообщении областного управления антимонопольной службы.
 
По требованию антимонопольщиков «Елецкий гормолзавод» должен прекратить продажу продукции с отметкой «ГОСТ», которая не соответствует стандартам. В противном случае УФАС возбудит дел о нарушении антимонопольного законодательства.
 
«В настоящий момент идет анализ предоставленных материалов по другим производителям и поставщикам региона», – добавили в УФАС.

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#ГОСТ #антимонопольная служба
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Комментарии (5)

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Николай

31 минуту назад
Обязательно лебедянский молзавод проверьте! Из чего они свою продукцию в таком количестве делают?
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Эх

50 минут назад
И лебедяньмолоко проверьте... которое не на выставки возят, а в магните продают... Все магазины завалены, а коровы то скоро в красной книге будут.
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45

сегодня, 14:23
Гость, завод работает не неси ерунду
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Раскрутили

сегодня, 14:05
Лебедянь.... А откуда столько молока? Все магазины завалены, а коров то - нет!
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Гость

сегодня, 14:01
А что же в Становлянском районе стоит ларек при трассе с вывеской "Становлянский маслодельный завод" ,которого уже давно нет,и торгуют маслом по 800р
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