Происшествия

сегодня, 12:57

Движение на грязинской трассе восстановлено

1602
#ДТП
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Движение на грязинской трассе восстановлено

Утром в районе Новой Жизни столкнулись три легковых автомобиля.

Движение на грязинской трассе в районе моста по улице Санаторная в Новой Жизни сегодня утром было затруднено. Как сообщает пресс-служба полиции, в настоящее время оно восстановлено.

Напомним, сегодня утром в районе Новой Жизни  столкнулись три легковых автомобиля: «ВАЗ», «Тойота» и «Фольксваген». В аварии пострадали две женщины- водители автомобилей «ВАЗ» и «Тойота».  

На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты и наряды ДПС.

1602
#ДТП
1

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