Происшествия
сегодня, 12:57
Движение на грязинской трассе восстановлено
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Утром в районе Новой Жизни столкнулись три легковых автомобиля.
Движение на грязинской трассе в районе моста по улице Санаторная в Новой Жизни сегодня утром было затруднено. Как сообщает пресс-служба полиции, в настоящее время оно восстановлено.
Напомним, сегодня утром в районе Новой Жизни столкнулись три легковых автомобиля: «ВАЗ», «Тойота» и «Фольксваген». В аварии пострадали две женщины- водители автомобилей «ВАЗ» и «Тойота».
На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты и наряды ДПС.
Напомним, сегодня утром в районе Новой Жизни столкнулись три легковых автомобиля: «ВАЗ», «Тойота» и «Фольксваген». В аварии пострадали две женщины- водители автомобилей «ВАЗ» и «Тойота».
На месте дорожно-транспортного происшествия работают специалисты и наряды ДПС.
1602