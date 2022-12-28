Общество

сегодня, 12:55

Евгения Уваркина вручила детям подарки с «Ёлки добра» и «Ёлки желаний»

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#Елка добра #Елка желаний
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Евгения Уваркина вручила детям подарки с «Ёлки добра» и «Ёлки желаний»
Утро 28 декабря началось для двух семей с настоящего праздника: с подарками к ним приехали Дед Мороз, Снегурочка и мэр Евгения Уваркина.

Дед Мороз, Снегурочка и мэр постучалась в дверь комнаты общежития на улице Западной. Здесь живут Владислав Щербаков и Светлана Автухова с двумя детьми: 14-летним Данилом и 7-летней Екатериной. В 2015 году семья переехала в Липецк из Горловки Донецкой области от войны. В России у Вячеслава и Светланы родилась дочь. На материнский капитал и небольшие сбережения семья купила эту комнату. Сегодня утром Вячеслов был на работе, а Даниил — в больнице. После пережитых событий ребенок необходимо постоянное наблюдение кардиологов. Поэтому гостей встречали Светлана и Катя.

Светлана Автухова написала обращение в одну из групп в социальной сети о пожеланиях своих детей. Это сообщение оказалось в одном из шаров на «Ёлке желаний» администрации Липецка. Шар сняла Евгения Уваркина и привезла Кате большую куклу, а ее брату большой набор для рисования. Кстати, он пригодится и Кате - в семь лет девочка получила сертификат за участие в изобразительном конкурсе.

 - Спасибо за подарки. Брат любит рисовать аниме, ему понравится, - поблагодарила главу города маленькая Екатерина и рассказала стихотворение Деду Морозу.

Затем мэр отправилась на проспект Победы к семье Матюхиных. Настя родилась здоровым ребенком, но в четыре года заболела. Сейчас девочке десять. Семья продолжает бороться за ее здоровье. А два года назад родился Егор. Мать находится с детьми, пока отец работает. Много денег уходит на дорогие лекарства. Поэтому семья рада любой помощи и вниманию. Матюхины направляли письмо президенту России, и сегодня их желание оказалось выполненным.

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Настя — очень жизнерадостный ребенок. Гостей она встречала объятьями. А когда Евгения Уваркина вручила девочке смарт-часы и планшет, то не могла сдержать волнения. Не остался без подарка и брат Насти — ему глава города подарила плюшевого мишку-рюкзак со сладостями. 

«Я хотела попросить у вас чудо под Новый год для дочки: нам очень необходимы смарт-часы, чтобы я могла знать где она, что никуда не убежала, и учить её по ним со мной общаться. И второе – это детский планшет, чтобы она занималась по нему, училась печатать, ей для общения надо приобретать какой-то навык, так как нет речи. Так же есть масса интересных программ сейчас для обучения таких деток. Компьютер ей рано, а с планшетом справится», - писала Алла Матюхина в своем обращении и чудо случилось.

Напомним, что еще в начале декабря администрация Липецка присоединилась к ежегодной благотворительной акции «Поймай Ёлку – Сотвори Добро!». В мэрии установлена ёлка с шарами, в которых содержатся новогодние пожелания детей. Снять шар и сделать маленькое чудо для детей из многодетных семей, детей с особенностями здоровья и юных переселенцев из Донбасса может любой желающий. У детей простые желания – игрушки, недорогие гаджеты, конструкторы.
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#Елка добра #Елка желаний
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Комментарии (10)

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Житель «

37 минут назад
Лучше б проезд сделали беЗоплатный детям и пенсионерам. И за жкх вся пенсия уходит. В подъездах нихрена не убирают столетиями. Планшет она подарила . Подвиг сделала .
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цирк

45 минут назад
реальных дел как не было ,так и нет, одни сказки ,типа выборов и короны--148 проц
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Гость

сегодня, 14:39
Извините, но она это делает за счёт бюджета, а значит не она дарит подарки, а мы. А она просто курьер по доставке подарков.
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???

сегодня, 14:12
Сколько можно делать добро напоказ??? Стыдно!
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Либерал

сегодня, 14:12
Koммунист, а я ножку Буша.
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Самопиар

сегодня, 13:56
Нон-стоп.
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Koммунист

сегодня, 13:55
Я загадал на новый год банку огурцов
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Анна Ванна

сегодня, 13:37
Кто-нибудь подскажет смысл «Поймай Ёлку – Сотвори Добро!»? А куда елка летит, бежит или плывет?
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Олег

сегодня, 13:22
Очень хорошее и правильное дело! Создайте при администрации постоянный фонд поддержки таких семей (расчетный счет и один специалист). Мир не без добрых людей и семьи без внимания не останутся.
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Светлана

сегодня, 13:08
Огромное спасибо Евгении Юрьевне и ее команде,за подарки и поздравление.Огромное спасибо
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