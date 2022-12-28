сегодня, 12:41
Площадь Победы может стать приоритетом благоустройства 2024 года
если жители Липецка активно поддержат этот проект онлайн-голосованием на портале по выбору территорий для благоустройства 48.gorodsreda.ru.
– Площадь Победы с нечетной стороны проспекта и в самом деле имеет неприглядный вид. В связи с ограниченностью бюджета города мы намерены привлечь на обновление площади федеральное финансирование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Просим горожан проявить гражданскую активность онлайн-голосованием на сайте Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства в 2024 году, которое состоится в апреле 2023 года, – сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
В следующем году в Липецке в рамках ФКГС планируют благоустроить 59 общественных территорий. Одними из крупнейших объектов станут парк Молодежный и пешеходная зона на улице Осканова в микрорайоне Елецкий – именно благодаря активности горожан эти пространства начнут преображать весной 2023 года.
Только
Пенсионер
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Гость
А шо
По ходу
а если зайти в ближайший двор у пятерки
Koммунист
Денги на ветер.
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