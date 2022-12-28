Площадь Победы может стать приоритетом благоустройства 2024 года

если жители Липецка активно поддержат этот проект онлайн-голосованием на портале по выбору территорий для благоустройства 48.gorodsreda.ru .

Площадь Победы в Липецке от Центрального рынка до дома №3а по проспекту Победы представляет собой унылое зрелище: ямы на тротуаре, асфальтные заплатки на местах раскопок на местах коммунальных аварий, разбитая плитка на клумбах… А ведь эту площадь в городской администрации времен Михаила Гулевского называли символом Великой Победы, следовательно, и выглядеть она должна соответственно.– Площадь Победы с нечетной стороны проспекта и в самом деле имеет неприглядный вид. В связи с ограниченностью бюджета города мы намерены привлечь на обновление площади федеральное финансирование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Просим горожан проявить гражданскую активность онлайн-голосованием на сайте Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства в 2024 году, которое состоится в апреле 2023 года, – сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.В следующем году в Липецке в рамках ФКГС планируют благоустроить 59 общественных территорий. Одними из крупнейших объектов станут парк Молодежный и пешеходная зона на улице Осканова в микрорайоне Елецкий – именно благодаря активности горожан эти пространства начнут преображать весной 2023 года.