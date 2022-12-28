Общество

сегодня, 12:41

Площадь Победы может стать приоритетом благоустройства 2024 года

12 694
#площадь Победы
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Площадь Победы может стать приоритетом благоустройства 2024 года

если жители Липецка активно поддержат этот проект онлайн-голосованием на портале по выбору территорий для благоустройства 48.gorodsreda.ru.

Площадь Победы в Липецке от Центрального рынка до дома №3а по проспекту Победы представляет собой унылое зрелище: ямы на тротуаре, асфальтные заплатки на местах раскопок на местах коммунальных аварий, разбитая плитка на клумбах… А ведь эту площадь в городской администрации времен Михаила Гулевского называли символом Великой Победы, следовательно, и выглядеть она должна соответственно.

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– Площадь Победы с нечетной стороны проспекта и в самом деле имеет неприглядный вид. В связи с ограниченностью бюджета города мы намерены привлечь на обновление площади федеральное финансирование по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Просим горожан проявить гражданскую активность онлайн-голосованием на сайте Минстроя РФ по выбору территорий для благоустройства в 2024 году, которое состоится в апреле 2023 года, – сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

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В следующем году в Липецке в рамках ФКГС планируют благоустроить 59 общественных территорий. Одними из крупнейших объектов станут парк Молодежный и пешеходная зона на улице Осканова в микрорайоне Елецкий – именно благодаря активности горожан эти пространства начнут преображать весной 2023 года.
12 694
#площадь Победы
2

Комментарии (12)

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Только

1 минуту назад
Бетон Бетон и ещё бордюры и никаких деревьев
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Пенсионер

сегодня, 14:01
А кто ответил за прошлый ремонт.поднимите документы.Чернила не высохли а все развалилось
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123

сегодня, 13:48
Да там делов то, новый бордюры установить и всё будет ок!
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Гость

сегодня, 13:35
Сначала надо заменить полностью все коммуникации, и только потом делать благоустройство. Сегодня с утра там снова парило.
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А шо

сегодня, 13:32
Так можно,каждый год,одно и тоже.
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По ходу

сегодня, 13:27
Реконструкция была пару лет назад. Ужасно сделали. Вот теперь и результаты от бракоделов.
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а если зайти в ближайший двор у пятерки

сегодня, 13:27
то можно вернутся в 90е. Снова одна показуха. Двор и дома вокруг не ремонтировал и не благоустраивал никто лет 30
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Koммунист

сегодня, 13:23
Илларион, а можно и памятник Энгельсу
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Денги на ветер.

сегодня, 13:20
А как же нормы над коммуникациям Квадра что можно лавочки ставить и делать зоны отдыха? Так ведь ГОРКУ сл двора переместили, так как она находилась на комуникациях сетей. Так же поглядите на север НЕЖЕЛИНА во что его превратили с правой стороны.
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БОЛЬШЕ!

сегодня, 13:19
Больше, БОЛЬШЕ бетона и плитки!!! уберите последнюю зелень там и вместо пруда за забором даёшь ещё один ТЦ!!!
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