Происшествия

сегодня, 12:34

В гараже 38-летнего липчанина найден кустарный водочный цех

5 1256
#фальсификат

Изъято сырье, оборудование и готовая водка на сумму в миллион рублей. Фальсифицированное спиртное сбывалось через киоски.

Загрузка плеера
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в гараже на территории Октябрьского округа города Липецка обнаружили подпольный цех по розливу спиртного. Полицейские установили причастность к организации кустарного производства алкоголя 38-летнего липчанина, ранее судимого за аналогичное преступление.

В гараже находилось оборудование для розлива, бочка с пульверизаторами, 148 коробок полулитровыми бутылками, 15 пластиковых десятилитровых ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью, колпачки и этикетки с наименованиями известных производителей алкоголя, а также 640 бутылок с водкой, подготовленных к реализации.
 
«По версии полиции, мужчина самостоятельно разливал контрафактный алкоголь, вручную закручивал бутылки и складывал в картонные коробки. Установлено, что спиртное предназначалось для продажи в нестационарных торговых объектах», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Найденное в гараже полицейские оценили в миллион рублей.

- В рамках доследственной проверки организовано проведение ряда исследований и экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - добавили в полиции.
5 1256
#фальсификат

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нео

сегодня, 14:47
Сколько он успел реализовать палетки ? Кто его крышевал ?
ответить

Боцман

сегодня, 14:26
Каждый год одно и тоже А через три дня всё работает также в гаражах
ответить

048

сегодня, 13:36
На 15 лет!
ответить

Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

сегодня, 13:25
А может он "самозанятый," зам разливал сам продавал сам пил. Бизнес такой.
ответить

вольф

сегодня, 12:59
интересно, а кто поставщик пустых бутылок с этикетками и пробками, не говоря про эту жидкую отраву?
ответить

Еще в рубрике

66-летний липчанин фиктивно приютил 32 иностранца
#миграция #иностранцы
66-летний липчанин фиктивно приютил 32 иностранца

47 минут назад

Происшествия
В Ельце машину занесло на встречную полосу: столкнулись три автомобиля
#ДТП
2
В Ельце машину занесло на встречную полосу: столкнулись три автомобиля

сегодня, 14:42

Происшествия
В Липецке будут судить сотрудника «Леруа Мерлен» за придавившую пятилетнюю девочку дверь
#несчастный случай #техника безопасности
7
В Липецке будут судить сотрудника «Леруа Мерлен» за придавившую пятилетнюю девочку дверь

сегодня, 13:28

Происшествия
Лишившая случайного любовника 180 000 рублей липчанка получила 9 месяцев лишения свободы условно
#кража
7
Лишившая случайного любовника 180 000 рублей липчанка получила 9 месяцев лишения свободы условно

сегодня, 13:16

Происшествия
Движение на грязинской трассе восстановлено
#ДТП
Движение на грязинской трассе восстановлено

сегодня, 12:57

Происшествия
Две женщины и две девочки пострадали в столкновении двух легковушек и грузовика
#авария #ДТП
4
Две женщины и две девочки пострадали в столкновении двух легковушек и грузовика

сегодня, 11:34

Происшествия