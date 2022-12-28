В гараже 38-летнего липчанина найден кустарный водочный цех

Изъято сырье, оборудование и готовая водка на сумму в миллион рублей. Фальсифицированное спиртное сбывалось через киоски.

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в гараже на территории Октябрьского округа города Липецка обнаружили подпольный цех по розливу спиртного. Полицейские установили причастность к организации кустарного производства алкоголя 38-летнего липчанина, ранее судимого за аналогичное преступление.



В гараже находилось оборудование для розлива, бочка с пульверизаторами, 148 коробок полулитровыми бутылками, 15 пластиковых десятилитровых ёмкостей со спиртосодержащей жидкостью, колпачки и этикетки с наименованиями известных производителей алкоголя, а также 640 бутылок с водкой, подготовленных к реализации.



«По версии полиции, мужчина самостоятельно разливал контрафактный алкоголь, вручную закручивал бутылки и складывал в картонные коробки. Установлено, что спиртное предназначалось для продажи в нестационарных торговых объектах», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Найденное в гараже полицейские оценили в миллион рублей.



- В рамках доследственной проверки организовано проведение ряда исследований и экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - добавили в полиции.

