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В Китае свыше 200 машин столкнулись из-за тумана
В результате дорожного происшествия один человек погиб, количество пострадавших не уточняется.
Более 200 машин столкнулись в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань из-за сильного тумана, как минимум один человек погиб, - передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Большое количество машин наехали друг на друга из-за плохой видимости на дороге. Причиной массовой аварии стал туман. По данным местной метеорологической службы, видимость в Чжэнчжоу составляла менее 500 метров, а в ряде других районах — около 200 метров.
Инцидент произошел 28 декабря в 7:40 утра (2:40 по мск) на автомобильном мосту с двусторонним движением.
По предварительным данным, в ДТП попали более 200 автомобилей, - сообщает источник в экстренных службах Китая.
На данный момент 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.
В результате ЧП один человек погиб, количество пострадавших не уточняется. Многие оказались заблокированы в своих автомобилях после аварии.
Большое количество машин наехали друг на друга из-за плохой видимости на дороге. Причиной массовой аварии стал туман. По данным местной метеорологической службы, видимость в Чжэнчжоу составляла менее 500 метров, а в ряде других районах — около 200 метров.
Инцидент произошел 28 декабря в 7:40 утра (2:40 по мск) на автомобильном мосту с двусторонним движением.
По предварительным данным, в ДТП попали более 200 автомобилей, - сообщает источник в экстренных службах Китая.
На данный момент 11 пожарных машин и 66 спасателей устраняют последствия крупной аварии.
В результате ЧП один человек погиб, количество пострадавших не уточняется. Многие оказались заблокированы в своих автомобилях после аварии.