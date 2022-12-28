В России
10 минут назад
Российским властям предлагают разрешить перенос номера телефона между регионами
Российские власти обсудят предложение о полной отмене "мобильного рабства" и переносе номера телефона между регионами.
Российские власти обсудят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами, - передает РБК.
Один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники, Научно-исследовательский институт Радио (НИИР), подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима (ЭПР, так называемые регуляторные "песочницы") по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с заинтересованными операторами связи — "Тинькофф Мобайл" и "СИМ Телеком", - заявил представитель организации и подтвердил представитель "Тинькофф Мобайла".
Речь идет о так называемом принципе MNP (mobile number portability) — возможности переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона. Этот принцип начал действовать в России с конца 2013 года и сейчас позволяет переносить номер между операторами, но только работающими в одном и том же регионе. НИИР является оператором базы данных перенесенных номеров, которая обеспечивает коммуникацию между операторами, отвечает за технический процесс передачи номера и поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после перехода абонента к другому оператору с сохранением номера. По данным НИИРа, к настоящему времени услугой воспользовались 24,3 млн абонентов.
Цель планируемого эксперимента — обеспечить возможность переноса номеров в пределах всей территории России, в первую очередь мобильных, но в будущем принцип могут распространить и на фиксированные или так называемые городские номера, - пояснил гендиректор НИИРа Олег Иванов.
"Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята", — подчеркнул Иванов.
Как рассказали в НИИРе, они провели предварительные испытания с "Тинькофф Мобайлом" и "СИМ Телекомом", которые показали возможность реализации межрегионального переноса номера. Он отметил, что в большинстве стран услуга MNP действует без территориальных ограничений благодаря выделению нумерации без жесткой привязки к тому или иному региону и более гибким схемам построения сетей связи. В РФ же существует несколько уровней построения подобных сетей: зоновый (сети внутри региона), междугородный и международный. Операторы связи обязаны проводить звонок по установленной схеме и отчислять определенную плату тем операторам, сети которых задействуют в процессе.
В НИИРе предлагают сохранить существующую иерархию, но определить базу данных перенесенных номеров первоисточником актуальной информации. При этом представитель ФГБУ не исключил, что части операторов может потребоваться модернизация установленного на их сетях оборудования и доработка программного обеспечения.
"Такой подход выглядит наиболее реалистичным, поскольку не потребует внесения изменений у всех операторов мобильной связи, а также у части операторов фиксированной связи. Сложности могут возникнуть у операторов фиксированной связи, которые до сих пор не взаимодействовали с базой данных перенесенных номеров", — указал он. При этом сценарий полного изменения принципов построения сетей связи, правил пропуска трафика и взаимодействия операторов друг с другом специалисты НИИРа посчитали нереалистичным "из-за больших финансовых и временных затрат".
Представитель "Тинькофф Мобайла" отметил, что предварительные испытания прошли успешно.
"Мы считаем эту инициативу положительной, она поможет облегчить абонентам переход к другому оператору", — заяивл он.
Один из ведущих российских институтов в области разработки радиотехники, Научно-исследовательский институт Радио (НИИР), подал в Минэкономразвития заявку на организацию экспериментального правового режима (ЭПР, так называемые регуляторные "песочницы") по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с заинтересованными операторами связи — "Тинькофф Мобайл" и "СИМ Телеком", - заявил представитель организации и подтвердил представитель "Тинькофф Мобайла".
Речь идет о так называемом принципе MNP (mobile number portability) — возможности переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона. Этот принцип начал действовать в России с конца 2013 года и сейчас позволяет переносить номер между операторами, но только работающими в одном и том же регионе. НИИР является оператором базы данных перенесенных номеров, которая обеспечивает коммуникацию между операторами, отвечает за технический процесс передачи номера и поддерживает корректную маршрутизацию звонков и сообщений после перехода абонента к другому оператору с сохранением номера. По данным НИИРа, к настоящему времени услугой воспользовались 24,3 млн абонентов.
Цель планируемого эксперимента — обеспечить возможность переноса номеров в пределах всей территории России, в первую очередь мобильных, но в будущем принцип могут распространить и на фиксированные или так называемые городские номера, - пояснил гендиректор НИИРа Олег Иванов.
"Сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой ему номер придется менять. То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята", — подчеркнул Иванов.
Как рассказали в НИИРе, они провели предварительные испытания с "Тинькофф Мобайлом" и "СИМ Телекомом", которые показали возможность реализации межрегионального переноса номера. Он отметил, что в большинстве стран услуга MNP действует без территориальных ограничений благодаря выделению нумерации без жесткой привязки к тому или иному региону и более гибким схемам построения сетей связи. В РФ же существует несколько уровней построения подобных сетей: зоновый (сети внутри региона), междугородный и международный. Операторы связи обязаны проводить звонок по установленной схеме и отчислять определенную плату тем операторам, сети которых задействуют в процессе.
В НИИРе предлагают сохранить существующую иерархию, но определить базу данных перенесенных номеров первоисточником актуальной информации. При этом представитель ФГБУ не исключил, что части операторов может потребоваться модернизация установленного на их сетях оборудования и доработка программного обеспечения.
"Такой подход выглядит наиболее реалистичным, поскольку не потребует внесения изменений у всех операторов мобильной связи, а также у части операторов фиксированной связи. Сложности могут возникнуть у операторов фиксированной связи, которые до сих пор не взаимодействовали с базой данных перенесенных номеров", — указал он. При этом сценарий полного изменения принципов построения сетей связи, правил пропуска трафика и взаимодействия операторов друг с другом специалисты НИИРа посчитали нереалистичным "из-за больших финансовых и временных затрат".
Представитель "Тинькофф Мобайла" отметил, что предварительные испытания прошли успешно.
"Мы считаем эту инициативу положительной, она поможет облегчить абонентам переход к другому оператору", — заяивл он.