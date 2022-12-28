Общество
сегодня, 08:43
За ночь в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков
Улицы города убирают 65 единиц техники.
По данным синоптиков, за ночь в Липецке выпало 9,1 мм осадков – почти четверть месячной нормы. В течение дня ожидается умеренный снегопад, температура в районе 0 градусов. К вечеру Липецк ждёт похолодание.
- Сейчас на улицах города работают 65 единиц специализированной техники. Бригады управления благоустройства вывозят снег с проезжих частей, расчищают тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам, - сообщает пресс-служба администрации города.
Ночью рабочие управления обработали дороги противогололёдными материалами, провели однократный цикл подметания основных магистралей и начали уборку местных дорог.
- Сейчас на улицах города работают 65 единиц специализированной техники. Бригады управления благоустройства вывозят снег с проезжих частей, расчищают тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам, - сообщает пресс-служба администрации города.
Ночью рабочие управления обработали дороги противогололёдными материалами, провели однократный цикл подметания основных магистралей и начали уборку местных дорог.
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