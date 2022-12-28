Общество

сегодня, 08:43

За ночь в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

10 593
#снегопад
2
За ночь в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

Улицы города убирают 65 единиц техники.

По данным синоптиков, за ночь в Липецке выпало 9,1 мм осадков – почти четверть месячной нормы. В течение дня ожидается умеренный снегопад, температура в районе 0 градусов. К вечеру Липецк ждёт похолодание.

- Сейчас на улицах города работают 65 единиц специализированной техники. Бригады управления благоустройства вывозят снег с проезжих частей, расчищают тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам, - сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью рабочие управления обработали дороги противогололёдными материалами, провели однократный цикл подметания основных магистралей и начали уборку местных дорог. 

10 593
#снегопад
2

Комментарии (10)

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Быдло

28 минут назад
Молодцы. Всё убрано везде!
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077

28 минут назад
Коммунальные службы....не не слыхали не видели
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Виктор 2-28-14

46 минут назад
Снег выпал на кануне - Белый Свет!....Повсюду, очевидно, однозначен...Ты утром выйдя , в нем оставил след....Совсем басплатно,... С выше он оплачен...
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777

48 минут назад
Оттепель не за горами.
ответить

Не сиди за компом

56 минут назад
Ссёлки и Новоссёлки, живёшь в частном доме, должны быть лопата и скребок.
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Терентий

58 минут назад
Странно зимой снег, летом дождь, только одно не меняется сказки о героической борьбе со стихией.
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Animal planet.

сегодня, 09:06
Собак покормите.Котлет ни у кого нет,или супа?
ответить

123

сегодня, 08:59
Обычное количество снега! Самое обычное
ответить

Ссёлки и Новоссёлки

сегодня, 08:54
Когда чистить будете?
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Я

сегодня, 08:53
Еду с Новолипецкого на Елецкий и нигде никто не убирает. Привыкли врать
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