За ночь в Липецке выпала четверть месячной нормы осадков

Улицы города убирают 65 единиц техники.

По данным синоптиков, за ночь в Липецке выпало 9,1 мм осадков – почти четверть месячной нормы. В течение дня ожидается умеренный снегопад, температура в районе 0 градусов. К вечеру Липецк ждёт похолодание.



- Сейчас на улицах города работают 65 единиц специализированной техники. Бригады управления благоустройства вывозят снег с проезжих частей, расчищают тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам, - сообщает пресс-служба администрации города.



Ночью рабочие управления обработали дороги противогололёдными материалами, провели однократный цикл подметания основных магистралей и начали уборку местных дорог.



