Происшествия
сегодня, 08:22
61-летнего мужчину доставали из-под середины автобуса «Липецк-Грязи»
Мужчина остался жив. Из-под днища автобуса его помогали достать прохожие.
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Вечером 27 декабря на улице Зои Космодемьянской в Липецке автобус маршрута «Липецк-Грязи» сбил 61-летнего мужчину.
По данным полиции, 38-летний водитель автобуса только начал движение, когда мужчина выбежал перед ним на дорогу.
Пострадавшего доставали из-под середины автобуса. Судя по записи камеры наблюдения, в спасательной операции участвовало множество прохожих.
На скорой мужчину отвезли в больницу. В автобусе никто не пострадал - кроме водителя и кондуктора в нем никого не было.
По данным полиции, 38-летний водитель автобуса только начал движение, когда мужчина выбежал перед ним на дорогу.
Пострадавшего доставали из-под середины автобуса. Судя по записи камеры наблюдения, в спасательной операции участвовало множество прохожих.
На скорой мужчину отвезли в больницу. В автобусе никто не пострадал - кроме водителя и кондуктора в нем никого не было.
И я вам охотно верю.
кокс
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Опять гонка за рублём.
Неужто