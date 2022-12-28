61-летнего мужчину доставали из-под середины автобуса «Липецк-Грязи»

Мужчина остался жив. Из-под днища автобуса его помогали достать прохожие.



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Вечером 27 декабря на улице Зои Космодемьянской в Липецке автобус маршрута «Липецк-Грязи» сбил 61-летнего мужчину.



По данным полиции, 38-летний водитель автобуса только начал движение, когда мужчина выбежал перед ним на дорогу.



Пострадавшего доставали из-под середины автобуса. Судя по записи камеры наблюдения, в спасательной операции участвовало множество прохожих.



На скорой мужчину отвезли в больницу. В автобусе никто не пострадал - кроме водителя и кондуктора в нем никого не было.



