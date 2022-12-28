Происшествия

сегодня, 08:22

61-летнего мужчину доставали из-под середины автобуса «Липецк-Грязи»

5 2200
#авария #ДТП
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61-летнего мужчину доставали из-под середины автобуса «Липецк-Грязи»

Мужчина остался жив. Из-под днища автобуса его помогали достать прохожие.

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Вечером 27 декабря на улице Зои Космодемьянской в Липецке автобус маршрута «Липецк-Грязи» сбил 61-летнего мужчину.

По данным полиции, 38-летний водитель автобуса только начал движение, когда мужчина выбежал перед ним на дорогу. 

Пострадавшего доставали из-под середины автобуса. Судя по записи камеры наблюдения, в спасательной операции участвовало множество прохожих.

На скорой мужчину отвезли в больницу. В автобусе никто не пострадал - кроме водителя и кондуктора в нем никого не было. 

5 2200
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

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И я вам охотно верю.

28 минут назад
123, У нас и муниципальный транспорт ездиет по расписанию с интервалом 40-60-120минут. Особенно после 19часов, хотя разрыв между рейсов по данным транспортной компании состовляет от 10-15минут.
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кокс

46 минут назад
Кондуктор? Удивительно.
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123

56 минут назад
Опять гонка за рублём., что вам опять не так??!! это не маршрутка, там они ходят только по расписанию и даже кондуктор есть. Лишь бы ляпнуть.
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Опять гонка за рублём.

сегодня, 09:05
Водители увидев впереди себя идущий автобус по одному и тому же маршруту не видят перед собой не чего, и стараются обогнать соперника любым способом. Так как время и интервал не соблюдают. Только фиксация рейсов и выхода автобусов на маршрут решит эту проблемму с гонками. Не умные астановке нужны а фиксаторы движения на астановках. Тогда будет истенное предстовленте сколько автобусов на маршруте и их интервал движения.
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Неужто

сегодня, 08:45
И кондуктор есть.Цивилизация.
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