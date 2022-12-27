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Продажи смартфонов в РФ снизились на 20%

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#смартфоны

За неполный 2022 год в России было продано около 24 млн смартфонов, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». «Известия» ознакомились с данными аналитиков сети.

Схожие данные у Mobile Research Group: по итогам этого года продажи смартфонов в РФ могут составить 26,5 млн единиц против 32,5 млн в прошлом — по этим подсчетам, снижение также составляет примерно 20%. В МТС сказали о сокращении продаж на 19% в штуках и на 22% в деньгах. Данные, которые приводят «М.Видео-Эльдорадо» и Mobile Research Group, говорят о том, что российский рынок смартфонов сократился впервые с 2015 года: покупательская активность тогда снизилась из-за резкого скачка курсов валют в конце 2014-го и ажиотажного инвестиционного спроса: тогда происходила массовая скупка электроники, в частности, смартфонов.

«Китайские бренды укрепили свои позиции на российском рынке в связи с сокращением ассортимента от производителей из других стран. Если в прошлом году их доля в рознице «Мегафона» составляла 46%, то сейчас она достигла 80%. В следующем году мы ожидаем дальнейшего роста продаж китайских смартфонов», — отметил директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. 

В 2023-м продажи смартфонов в России, скорее всего, будут примерно такими же, как и в этом, дал прогноз руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. О том, что в следующем году продажи смартфонов в России изменятся не сильно, сказал и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Более серьезно обвалиться рынку не дали ценовые войны между китайскими вендорами, в первую очередь, Realme и Tecno, считает он.

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#смартфоны

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