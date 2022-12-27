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сегодня, 17:35
Суд назначил жительнице Кемерова за потерянную из-за врачей ногу 1,5 миллиона рублей компенсации
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Кемеровчанка, проработавшая 15 лет в здравоохранении, потеряла левую ногу в результате неверной диагностики заболевания.
Как сообщает VSE42.Ru, женщину госпитализировали с сильными болями в левой ноге.
Состояние пациентки стремительно ухудшалось. Из-за несвоевременной диагностики закупорка сосудов была выявлена слишком поздно, потому хирургам пришлось пойти на ампутацию.
Пациентка обвинила врачей в некомпетентности и потребовала компенсации в 5 млн рублей. Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил иск частично, обязав больницу заплатить истице 1,5 млн рублей.
Состояние пациентки стремительно ухудшалось. Из-за несвоевременной диагностики закупорка сосудов была выявлена слишком поздно, потому хирургам пришлось пойти на ампутацию.
Пациентка обвинила врачей в некомпетентности и потребовала компенсации в 5 млн рублей. Ленинский районный суд Кемерова удовлетворил иск частично, обязав больницу заплатить истице 1,5 млн рублей.
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