вчера, 20:22
Липецкая вечЁрка: смертельная авария, обезглавленный горсовет и ненастоящая граната
Сегодня, 27 декабря, в аварии под Липецком погибли два человека и пять пострадали, горсовет остался без спикера, и липчанку напугала страйкбольная граната.
По словам водителя грузовика «Вольво», «ВАЗ-2107» неожиданно закрутило, «семерка» ударилась в колесо его прицепа, потом столкнулись следовавшие за ней «Субару», «Ниссан» и «Ивеко». Полиция начала доследственную проверку обстоятельств аварии, ее ход проконтролирует прокуратура.
— Зимняя дорога ошибок не прощает. Грустно это, что ни день, то чья то жизнь на дороге обрывается, — написал Да уж.
— Участок дороги сложный для обзора (в сторону Ельца если ехать): выход из затяжной дуги, плюс дорога там по холмам вверх-вниз. Если за фурой/автобусом пилить — вообще встречки не видно. И по закону подлости, еле плетется там каждый второй большегруз, провоцируя на обгон. Часто бывало, возвращаясь в сторону Липецка еле расходился с обгонялами/торопыгами, выходивших из-за фур на слепой обгон. Вообще, вся эта «трасса» — позор региональных властей — с огромным трафиком, должна быть четырехполосной с разделителем до самой М4 для безопасности. А сейчас просто поставят знак обгон запрещен и камеру со знаком на 70 км/ч (у нас так всегда теперь в местах крупных ДТП делают), и отчитаются о принятых мерах, — написал Nevermore
Сюрприз преподнесла сегодня сессия Липецкого городского Совета депутатов. На ней планировали избрать нового председателя, так как на предыдущей сессии спикер Александр Афанасьев заявил об отставке, но голосование не состоялось.
Такое произошло впервые в постсоветской истории горсовета. Обычно, если председатель уходил, на его место сразу же выбирали другого. Вопроса о выборах нового председателя даже не было в повестке дня сессии. Возможно нового председателя депутаты горсовета выберут из трех кандидатур (Евгении Фрай, Станислава Каменецкого и Дмитрия Гладышева) в начале следующего года.
— Быстро Вы все поняли, Александр Михайлович. Не посчитали нужным задерживаться. На этих местах хорошо работать циникам непробиваемым, — написал Ох.
— Ё-моё, ничего, такое уже проходили, когда люди боялись во власть идти, — добавил Смех.
Зато депутаты горсовета сегодня проголосовали за ликвидацию городского управления ЗАГС. Его функции будут выполнять подразделения областного управления ЗАГС и МФЦ. Здание Дворца бракосочетаний отойдет от города правительству области в аренду или безвозмездно. Но для липчан ничего не изменится, как играли они свадьбы в бывшем особняке купца Русинова, так и продолжат это делать.
Вы считаете, что у вас скучная семейная жизнь? Во двор дома на улице Севастопольской на днях прилетела граната, к счастью, не настоящая, а страйкбольная. Владелица дома уверена - ей отомстил бывший зять.
Женщина написала заявление в полицию, правда, пожаловалась не на гранату, а на угрозы от бывшего родственника. Полицейские начали проверку, причем они уже не в первый раз разбираются в затяжном конфликте этой семьи.
— Во мужик, вляпался в семейку, — посочувствовал Сенсей.
Громкое дело об истязаниях в мусорном баке закончилось небольшим штрафом. Помните, как летом на улице Зегеля нашли труп 30-летнего мужчины? Следствие установило, что он умер от алкогольной интоксикации, а перед смертью над ним издевался знакомый.
На скамье подсудимых оказался 20-летний Иван Андреев. Он извинился перед отцом погибшего, выплатил ему моральный и материальный ущерб. По статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями» суд приговорил Ивана Андреева к штрафу в 30 000 рублей.
Обратите внимание, с 28 декабря автобус маршрута № 359 перестанет заезжать на пляж. Купальный сезон точно закончился. Синоптики обещают на завтра умеренный снегопад и около 0 градусов.
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