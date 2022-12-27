Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

28 декабря «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 12 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Северного Рудника: улицы Кузьминская, Северный Рудник и котельная МУП «Липецк Теплосеть». Цистерна с водой будет находиться возле дома № 6б по улице Кузьминской.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 7, 9, 23а, 46, 46а (детский сад) по улице Толстого, № 7 по улице Ворошилова. Подвоз воды организуют к территории детского сада по адресу: улица Толстого, 46а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 70 по улице Гагарина, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 24 по улице Шевченко, №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова, № 21 по улице Новокарьерной, №№ 11, 19, 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Тельмана, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Шевченко, Вавилова, по проезду Шишкина. Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Вавилова, 2.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



