Общество

сегодня, 17:09

Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

4 785
#отключения
2
Более, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду

28 декабря «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 12 улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Северного Рудника: улицы Кузьминская, Северный Рудник и котельная МУП «Липецк Теплосеть». Цистерна с водой будет находиться возле дома № 6б по улице Кузьминской. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 7, 9, 23а, 46, 46а (детский сад) по улице Толстого, № 7 по улице Ворошилова. Подвоз воды организуют к территории детского сада по адресу: улица Толстого, 46а. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 70 по улице Гагарина, №№ 1, 4, 5, 7, 20, 24 по улице Шевченко, №№ 2, 4, 12 по улице Вавилова, № 21 по улице Новокарьерной, №№ 11, 19, 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Тельмана, Кротевича, Урицкого, Новокарьерной, Шевченко, Вавилова, по проезду Шишкина. Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Вавилова, 2. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

4 785
#отключения
2

Комментарии (4)

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F

13 минут назад
А нельзя ли опубликовать весь список отключения воды на Новогодние праздники?
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Кот Матроскин.

14 минут назад
Не буди лихо, пока тихо.
ответить

Это как то

45 минут назад
Не по плану.Надо на Новый год всё отключить.Смех и грех.
ответить

Ааааа

сегодня, 17:53
Только не это ! Опять ?
ответить

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