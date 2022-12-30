«Новогоднее экстрим-шоу Деда Мороза» у ТЦ «Европа» собрало уже два аншлага

Представления возобновятся 2 января, и липчан просят не затягивать с покупкой билетов — их может хватить не всем!

«Новогоднее экстрим-шоу Деда Мороза» Цирка-шапито «X-TREME» у ТЦ «Европа» на Советской за первые два дня работы: 29 и 30 декабря собрало аншлаги: все билеты на представления до Нового года были проданы сразу после приезда труппы на гастроли и за несколько дней до начала самих представлений.

Чтобы не услышать обидное «Мест нет», липчан просят не откладывать покупку билетов на последний момент, и в связи с большим ажиотажем покупать их заблаговременно: на представления, которые будут проходить со 2 по 8 января в 16:00, билеты пока доступны. Кстати, заветный билетик в цирк может стать отличным подарком близким к Новому году или Рождеству. Ведь «Новогоднее экстрим-шоу Деда Мороза» цирка «X-TREME» —представление не только для детей.

Кировский цирк-шапито «X-TREME» уже не впервые в Липецке: в 2019-м году он гостил у «Звёздного», и также собрал массу положительных откликов публики. На этот раз цирковые артисты привезли новую и необычную программу, в котором соединяются передовые технологии, экстрим, световые эффекты и грандиозная работа артистов.





Представление продолжается 1 час 40 минут и включает массу интересных номеров: «Кристалл баланс», акробаты на батуте, воздушные гимнасты, акробаты на роликах, крутящиеся как белка в «Колесе смелости» и выполняющие немыслимые трюки каскадёры, «Воздушные ремни», эквилибр на стульях на 10-метровой высоте, ловкие и умелые жонглёры, баланс на ножах.

Гвоздь программы — выступление трёх мотокаскадёров в гигантском железном шаре. Когда артист на мотоцикле крутится внутри этого шара, а вокруг во все стороны как фейерверк рассыпаются искры — аж дух захватывает!

Не обойдутся новогодние представления и без весёлого клоуна и главных героев зимних праздников — Деда Мороза и Снегурочки. А после шоу для гостей цирка — праздничный салют.





Но прежде всего новое представление — это территория экстрима, где можно увидеть возможности человека и техники на грани фантастики. При этом свои впечатляющие трюки бесстрашные артисты делают без страховки.

Поверьте, это стоит увидеть!





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ИП Салютин Вадим Анатольевич

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