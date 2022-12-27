В колонию пытались перебросить свёрток с марихуаной

В свёртке были 103,4 грамма растительного наркотика.

При попытке переброса свёртка на прилегающей территории исправительной колонии № 6 был задержан мужчина, который ранее отбывал наказание в этом исправительном учреждении.



Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, экспертиза показала, что в свёртке были 103,4 грамма марихуаны.



Проводится проверка.