Происшествия
сегодня, 16:27
В колонию пытались перебросить свёрток с марихуаной
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В свёртке были 103,4 грамма растительного наркотика.
При попытке переброса свёртка на прилегающей территории исправительной колонии № 6 был задержан мужчина, который ранее отбывал наказание в этом исправительном учреждении.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, экспертиза показала, что в свёртке были 103,4 грамма марихуаны.
Проводится проверка.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, экспертиза показала, что в свёртке были 103,4 грамма марихуаны.
Проводится проверка.
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Бабка Прасковья