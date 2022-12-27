Происшествия

сегодня, 16:27

В колонию пытались перебросить свёрток с марихуаной

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#наркотики
В колонию пытались перебросить свёрток с марихуаной

В свёртке были 103,4 грамма растительного наркотика.

При попытке переброса свёртка на прилегающей территории исправительной колонии № 6 был задержан мужчина, который ранее отбывал наказание в этом исправительном учреждении.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, экспертиза показала, что в свёртке были 103,4 грамма марихуаны.

Проводится проверка.
1 493
#наркотики

Комментарии (1)

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Бабка Прасковья

сегодня, 17:36
Ну что вот он не знает что перебрасывать запрещено, а нужно передавать!?
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