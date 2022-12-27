Дорожная развязка трассы Р-119 и «Сселки-Грязи» официально открыта для движения

Строительство последнего участка кольцевой дороги начнется после выкупа земельных участков у села Казинка.

Открыто движение по новому участку Восточного обхода - развязки на пересечении федеральной трассы Р-119 «Орёл – Тамбов» и региональной автодороги «Ссёлки – Грязи», сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.



Протяженность моста развязки над трассой – 72,5 метра, его высота – девять метров, общая длина съездов составляет почти три километра. Кроме полностью построенной проезжей части с виадуком здесь введена в строй линия искусственного освещения из 435 светильников. Теперь по развязке официально разрешено движение транспорта. Изменения в маршруты рейсовых автобусов будут внесены с января.



– Развязка - часть первого этапа строительства кольцевой дороги, который включает в себя также вновь построенный 3-километровый участок дороги «Сселки – Грязи» от трассы Орёл-Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и еще одну двухуровневую развязку в месте этого пересечения, - рассказали в управлении.



Последний этап, который замкнет Липецкую кольцевую дорогу, должен завершиться к концу 2024 года. Осталось построить 4-километровый участок дороги от трассы «Липецк – Грязи» и мост через Матырское водохранилище между сёлами Ярлуково и Каменное. Эти работы проведет компания «Уваровская ПМК № 22».



- Заканчивается выкуп земельных участков у жителей села Казинка и оформление необходимой технической документации. После этого подрядчик приступит к работе на земле, - дополнили в ведомстве.

