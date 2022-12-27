Общество

сегодня, 15:56

Дорожная развязка трассы Р-119 и «Сселки-Грязи» официально открыта для движения

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#ЛКАД #Восточный обход
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Дорожная развязка трассы Р-119 и «Сселки-Грязи» официально открыта для движения

Строительство последнего участка кольцевой дороги начнется после выкупа земельных участков у села Казинка.

Открыто движение по новому участку Восточного обхода - развязки на пересечении федеральной трассы Р-119 «Орёл – Тамбов» и региональной автодороги «Ссёлки – Грязи», сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

Протяженность моста развязки над трассой – 72,5 метра, его высота – девять метров, общая длина съездов составляет почти три километра. Кроме полностью построенной проезжей части с виадуком здесь введена в строй линия искусственного освещения из 435 светильников. Теперь по развязке  официально разрешено движение транспорта.  Изменения в маршруты рейсовых автобусов будут внесены с января.  
 
– Развязка - часть первого этапа строительства кольцевой дороги, который включает в себя также вновь построенный 3-километровый участок дороги  «Сселки – Грязи» от трассы Орёл-Тамбов до пересечения с дорогой на село Ярлуково и еще одну двухуровневую развязку в месте этого пересечения, - рассказали в управлении.

Последний этап, который замкнет Липецкую кольцевую дорогу, должен завершиться к концу 2024 года. Осталось построить 4-километровый участок дороги от трассы «Липецк –  Грязи» и мост через Матырское водохранилище между сёлами Ярлуково и Каменное. Эти работы проведет компания «Уваровская ПМК № 22».

- Заканчивается выкуп земельных участков у жителей села Казинка и оформление необходимой технической документации. После этого подрядчик приступит к работе на земле, - дополнили в ведомстве.
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#ЛКАД #Восточный обход
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Комментарии (3)

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Как гость
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Не верю

4 минуты назад
Да же не верится, что данная дорога будет построена за два года главное из которой это мост. Ведь людей из Казинки этим выкупом земли пугают и обещают с 2006 г
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гость

сегодня, 17:17
Неравнодушый, а где Вы видели, что бы сразу все хорошо у нас строили. Сперва асфальт надо положить,а потом трубы.
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Неравнодушый

сегодня, 16:38
Эй, адекватно ли? Вы мост и развязку на Ссылки сделайте! Там пробки всё лето. И кому нужна эта дорога по лесочку со сплошной 6км? Там вам люди благодарны будут!
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