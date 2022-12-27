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В Индии около 15 человек пострадали в результате нападения леопарда

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#нападение леопарда #Индия

Среди пострадавших - работники лесного хозяйства, дети и женщины.

В Индии леопард пробрался в город Джорхат, штат Ассам, нападал на людей и устроил погром. Дикая кошка бросалась на людей и автомобили.

По данным местных властей, не менее 15 горожан были ранены в результате отдельных нападений леопарда, включая трех сотрудников Департамента лесного хозяйства, которые пытались поймать его, а также дети и женщины.

Большинство раненых прибыли из кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), расположенного на окраине города Джорхат. Представители лесного департамента заявили, что леопард мог прийти в кампус в поисках еды из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.

В данный момент сотрудникам департамента удалось изловить леопарда. Для этого пришлось использовать ружье, стреляющие дротиками со снотворным. Жизням жертв ничего не угрожает, - пишет Lenta.ru со ссылкой на местное индийское телевидение.
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#нападение леопарда #Индия

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