В России
сегодня, 15:46
На медосмотры детей в новых регионах РФ выделено более 435 млн рублей
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В октябре на эти же цели из резервного фонда было выделено свыше 353 млн рублей.
Правительство РФ выделит дополнительно более 435 млн рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках и в Херсонской и Запорожской областях, - рассказали в пресс-службе кабинета министров со ссылкой на распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
"Деньги в виде субсидии поступят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств стал резервный фонд правительства", - говорится в пресс-релизе.
Ранее, в октябре, на эти цели из резервного фонда было выделено более 353 млн рублей. С учетом дополнительных средств всего в текущем году будет обследовано 100 тысяч детей, - передает "Интерфакс".
"Деньги в виде субсидии поступят Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств стал резервный фонд правительства", - говорится в пресс-релизе.
Ранее, в октябре, на эти цели из резервного фонда было выделено более 353 млн рублей. С учетом дополнительных средств всего в текущем году будет обследовано 100 тысяч детей, - передает "Интерфакс".
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