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Минцифры отключит старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для Android

835
#Госуслуги #Минцифры

С 27 декабря старые версии Android-приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" перестанут запускаться на смартфонах россиян.

Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных, - сообщает Минцифры России в своем официальном Телеграм-канале.

Рекомендуется включить автообновление приложений в настройках устройства, в этом случае у пользователей всегда будет актуальная и рабочая версия.

Уточняется, что для обновления приложений нужно зайти в магазин приложений на устройстве, выбрать "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и нажать "Обновить". Полный список магазинов приложений, где есть "Госуслуги", можно найти на сайте Госуслуг.

Обновить приложение напрямую можно через RuStore, Google Play или AppGallery.
835
#Госуслуги #Минцифры

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