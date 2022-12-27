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Минцифры отключит старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для Android
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С 27 декабря старые версии Android-приложений "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" перестанут запускаться на смартфонах россиян.
Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных, - сообщает Минцифры России в своем официальном Телеграм-канале.
Рекомендуется включить автообновление приложений в настройках устройства, в этом случае у пользователей всегда будет актуальная и рабочая версия.
Уточняется, что для обновления приложений нужно зайти в магазин приложений на устройстве, выбрать "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и нажать "Обновить". Полный список магазинов приложений, где есть "Госуслуги", можно найти на сайте Госуслуг.
Обновить приложение напрямую можно через RuStore, Google Play или AppGallery.
Рекомендуется включить автообновление приложений в настройках устройства, в этом случае у пользователей всегда будет актуальная и рабочая версия.
Уточняется, что для обновления приложений нужно зайти в магазин приложений на устройстве, выбрать "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" и нажать "Обновить". Полный список магазинов приложений, где есть "Госуслуги", можно найти на сайте Госуслуг.
Обновить приложение напрямую можно через RuStore, Google Play или AppGallery.
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