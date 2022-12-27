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сегодня, 13:33

Победитель «Калины красной» написал песню в честь 100-летия команды «Спартак»

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#«Калина красная» #«Спартак»
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Фанатами «Спартака» оказались как осужденные липецкой колонии, так и начальник ИК, и даже руководитель УФСИН.

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Осужденные, отбывающие наказание в липецкой колонии №6, написали песню посвященную столетию московского «Спартака».

Автор и исполнитель песни – победитель фестиваля шансона «Калина красная» этого года Никита Шелехов. Клип на песню смонтирован в студии кабельного телевидения колонии №6.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, и Никита Шелехов, и сотрудники студии – болельщики московского футбольного «Спартака». Более того, заядлые футбольные болельщики и тоже фанаты «Спартака» начальник колонии №6 Виталий Страхов и руководство УФСИН России по Липецкой области. 

3 1183
#«Калина красная» #«Спартак»
5

Комментарии (3)

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гость

сегодня, 17:13
Koммунист, Браво! +1000. Надо запомнить!
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Koммунист

сегодня, 15:34
Старый фанат, брависсимо! Мощно задвинул внушает!
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Старый фанат

сегодня, 14:57
Не удивительно. Только Россия и Спартак!!!
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