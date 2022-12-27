Общество
сегодня, 13:33
Победитель «Калины красной» написал песню в честь 100-летия команды «Спартак»
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Фанатами «Спартака» оказались как осужденные липецкой колонии, так и начальник ИК, и даже руководитель УФСИН.
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Осужденные, отбывающие наказание в липецкой колонии №6, написали песню посвященную столетию московского «Спартака».
Автор и исполнитель песни – победитель фестиваля шансона «Калина красная» этого года Никита Шелехов. Клип на песню смонтирован в студии кабельного телевидения колонии №6.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, и Никита Шелехов, и сотрудники студии – болельщики московского футбольного «Спартака». Более того, заядлые футбольные болельщики и тоже фанаты «Спартака» начальник колонии №6 Виталий Страхов и руководство УФСИН России по Липецкой области.
Автор и исполнитель песни – победитель фестиваля шансона «Калина красная» этого года Никита Шелехов. Клип на песню смонтирован в студии кабельного телевидения колонии №6.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, и Никита Шелехов, и сотрудники студии – болельщики московского футбольного «Спартака». Более того, заядлые футбольные болельщики и тоже фанаты «Спартака» начальник колонии №6 Виталий Страхов и руководство УФСИН России по Липецкой области.
3 1183
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