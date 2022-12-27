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«Ведомости» сообщают о возможном введении потолка цен на сахар из-за подорожания
Поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря.
Министерство сельского хозяйства РФ предупредило крупнейших производителей сахара о возможном появлении нового соглашения, которое ограничит цены на данный товар, - пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника.
Данное развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 года уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 рублей за 1 кг, - заявила накануне замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании.
Поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на этот продукт на 10–15% в зависимости от производителя и региона, передают ее слова участники совещания.
По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2% до 49 636 руб. за 1 т, включая НДС.
Отмечается, что оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52–53 рублей за 1 кг. Это выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46–47 руб., заявила на совещании Лут. По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать "повышенное внимание к отрасли" со стороны правительства РФ. Результатом этого внимания и станет подписание нового ценового соглашения.
Соглашение, о котором идет речь, Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили 16 декабря 2020 г., после того как на рост цен на ряд продуктов публично обратил внимание президент России Владимир Путин. Стороны договорились, что оптовая стоимость не должна была превышать 36 руб. за 1 кг, а розничная – 46 рублей за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года.
На совещании Лут назвала приемлемым диапазон цен на сахар в районе 50–53 рублей за 1 кг.
Кроме того, замминистра призвала производителей не придерживать сахар на складах.
Сети не испытывают проблем с поставками сахара, - говорят источники издания в одном из ритейлеров. Его производство в сезоне 2022/23 г. составит 6,35 млн т, - следует из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка, а потребление в РФ – 5,75 млн т.
Новое соглашение может стабилизировать цены на срок его действия, хотя предыдущий опыт показывает, что данная мера является не самой эффективной, - отмечают эксперты.
Данное развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 года уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 рублей за 1 кг, - заявила накануне замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании.
Поводом для совещания стал резкий рост оптовой стоимости сахара с 19 по 25 декабря. Лут сообщила о повышении цены на этот продукт на 10–15% в зависимости от производителя и региона, передают ее слова участники совещания.
По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2% до 49 636 руб. за 1 т, включая НДС.
Отмечается, что оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52–53 рублей за 1 кг. Это выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46–47 руб., заявила на совещании Лут. По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать "повышенное внимание к отрасли" со стороны правительства РФ. Результатом этого внимания и станет подписание нового ценового соглашения.
Соглашение, о котором идет речь, Минпромторг, Минсельхоз, производители сахара и торговые сети заключили 16 декабря 2020 г., после того как на рост цен на ряд продуктов публично обратил внимание президент России Владимир Путин. Стороны договорились, что оптовая стоимость не должна была превышать 36 руб. за 1 кг, а розничная – 46 рублей за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня 2021 года.
На совещании Лут назвала приемлемым диапазон цен на сахар в районе 50–53 рублей за 1 кг.
Кроме того, замминистра призвала производителей не придерживать сахар на складах.
Сети не испытывают проблем с поставками сахара, - говорят источники издания в одном из ритейлеров. Его производство в сезоне 2022/23 г. составит 6,35 млн т, - следует из прогноза Института конъюнктуры аграрного рынка, а потребление в РФ – 5,75 млн т.
Новое соглашение может стабилизировать цены на срок его действия, хотя предыдущий опыт показывает, что данная мера является не самой эффективной, - отмечают эксперты.