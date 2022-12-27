Происшествия

сегодня, 13:03

В Усманском районе украдены окна на 175 800 рублей

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#кража
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В Усманском районе украдены окна на 175 800 рублей

Полицейские раскрыли кражу.

Ещё 18 августа в селе Савицкое Усманского района из недостроенного дома украли три пластиковых окна. Недвижимость принадлежала застройщику - 62-летнему жителю Воронежской области. Ущерб потерпевший оценил в 175 800 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревается 22-летний житель Усманского района. При этом при совершении преступления он ввел в заблуждение своего соседа - сказал, что купил три окна и просил помочь в их перевозке: мужчина дал парню свой прицеп, помогал грузить окна, они вместе перевезли их домой к подозреваемому.

Чужие окна парень использовал при возведении пристройки к своему дому.

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Похищенные окна изъяты и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Жителю Усманского района грозит до двух лет лишения свободы.
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#кража
1

Комментарии (5)

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Руслан

сегодня, 17:16
Как же он ввёл второго в заблуждение, мозг ему что ли вытащил из черепной коробки, 22 года, наверняка не работает купил окна и покупку вытаскивает из чужого дома, без присутствия хозяина, да ещё наверняка взломав дверь. Наши правоохранители это что то
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Патриот

сегодня, 15:04
Зато теперь в усманском горкоме новые окна
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неразумный

сегодня, 14:45
Стандартный ход: из двух непонятных подозреваемых делается 100% подозреваемый и железобетонный свидетель. Отсутствие группы идет бонусом подозреваемому!!
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Терапевт

сегодня, 13:39
Теперь надо приобрести решетки, как говориться со своими принадлежностями прибудет на место временного проживания
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Строитель

сегодня, 13:24
Похоже застройщик не захотел расплатиться с парнем или расплатился окнами но никак не зафиксировал на бумаге. По итогам - получается кража. А полиции - галочка
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