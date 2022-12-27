В Усманском районе украдены окна на 175 800 рублей

Полицейские раскрыли кражу.

Ещё 18 августа в селе Савицкое Усманского района из недостроенного дома украли три пластиковых окна. Недвижимость принадлежала застройщику - 62-летнему жителю Воронежской области. Ущерб потерпевший оценил в 175 800 рублей.Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревается 22-летний житель Усманского района. При этом при совершении преступления он ввел в заблуждение своего соседа - сказал, что купил три окна и просил помочь в их перевозке: мужчина дал парню свой прицеп, помогал грузить окна, они вместе перевезли их домой к подозреваемому.Чужие окна парень использовал при возведении пристройки к своему дому.Похищенные окна изъяты и возвращены владельцу.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Жителю Усманского района грозит до двух лет лишения свободы.