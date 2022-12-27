Сегодня в Липецке: рядом с температурным рекордом и как выбрать икру для новогоднего стола?

Рассказываем всё, что нужно знать про последний вторник в уходящем году.

Один из теплых дней в истории

Самая тёплая погода за 113-летнюю историю метеонаблюдений в Липецке была отмечена 27 декабря в 2011 году – 3 градуса тепла. По прогнозу областного гидрометеоцентра, сегодня днём ожидается около нуля градусов. Т.е. день в любом случае станет одним из самых теплых в истории. На всякий случай и за столбиком термометра нужно приглядывать: а вдруг побьём рекорд?







Но вообще погода – так себе. Местами небольшие осадки, возможно налипание мокрого снега, на дорогах каша и гололедица, в первой половине дня туман.

16 улиц без воды

Под праздники сотрудники РВК «Липецк» словно задались целью починить всё, что не успели в уходящем году. Сегодня большое отключение холодной воды коснётся трех районов Липецка.







Так, в Левобережье с 10:00 до 20:00 будут вынуждены испытать временные неудобства жители домов №№ 2, 4, 4 к.1, 6 на улице 9 Мая; №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 на Прокатной; №№ 38, 40, 42, 44 на проспекте Мира.

В это же время отключат воду в частном секторе Сырского Рудника: на улицах Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Городовикова, Ударников, Поселковой, Паровозной, Смирнова, Технической, Медицинской.

А на Северном Руднике в эти часы перестанет литься вода из кранов на улицах Северный Рудник, Кузьминская и в котельной МУП «Липецк Теплосеть».

Отключения света

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ будет временно прекращена подача электроэнергии жителям домов №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38, 84 на улице Жемчужной; №№ 2, 4 на Листопадной; №№ 2, 10, 12, 17 по улице Провинциальной, а также полностью на Покровской и Посадской.







Не будет электричества в эти же часы в отдельных домах на Елецком шоссе, 6; улице 50 лет НЛМК, 8; Юношеской, 50; Полисадной, 17.

А в Ссёлках обесточат дома №№ 1, 2, 3, 4, 5 пона улице Кирова; № 1а на Космонавтов; № 200 на Ленина; улицы Ракитную и Сокольскую. В Косырёвке не будет света в домах №№ 20, 21 на улице Новой. А ещё погаснут лампочки в СНТ «Дачный-1».

Пробки

Заторы в Липецке начинают собираться с раннего утра и сегодняшний день не исключение. Проблемные места всё те же – проспект Победы, улицы Московская, Гагарина, Водопьянова. Советует перед выездом выбирать маршрут в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях.

Кролики – это не только ценный мех, но и символ наступающего года

А вы знали, что на земле живут около 700 миллионов ушастых особей?! И это только домашних. Этот и другие любопытные факты о животном, которое станет символом 2023 года, расскажут сегодня на специальной выставке в Липецком зоопарке.



Детям и взрослым покажут, как правильно кормить этих любителей покушать, объяснят нюансы, как завести декоративную пушистую особь у себя – говорят, в будущем году покровительство кролика принесёт удачу.







Встреча в павильоне «Зимний сад» зверинца состоится с 14:00 до 15:00.

Утренники

Ни дня без новогодних ёлок для липецкой детворы! Собрали места, куда сегодня можно сводить детей:

В 10:00 в ДК «Сокол» (ул. Константиновой, 3) пройдёт ёлка «Зимняя сказка»;

В 16:00 в ДК «Студёновский» (Шкатова, 25) – праздник, посвящённый Новому Году.

Ещё можно отвести чадо в 11:00 или в 14:00 в областной академический театр драмы им. Л.Н.Толстого на спектаклю «По щучьему велению».

Выставки

Не Новым Годом кролика все же жив человек даже в эти дня. Можно сходить, например, в липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина,25), где всегда найдётся стоящая выставка, и не одна.

Сегодня советуем обратить внимание на программу «Старая, старая книжка». Здесь многое расскажут об истории славянской письменности, о создателях нашей азбуке Кирилле и Мефодии, различиях глаголицы и кириллицы, первых школах ручного письма. Самых любопытных могут научить даже чтению славянской азбуки.



Фото culture.ru



А ещё одна выставка – «Музыка, застывшая в камне». Она посвящена архитектурным памятникам Липецкого края, среди которых Древне-Успенская церковь в Липецке, великолепная церковь Знамения в селе Вешаловка, грандиозный Вознесенский собор в Ельце, усадьба Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино Данковского района со знаменитой Шуховской башней, двуколокольный Владимирский храм в селе Баловнево, усадьба дворян Стаховичей в селе Пальна-Михайловка Становлянского района и многие другие.

На выставке расскажут об удивительной и непростой истории этих достопримечательностей, познакомят с художественными решениями и культурными особенностями «чудес Липецкой области».

Выбираем правильно икру для новогоднего стола

С сегодняшнего выпуска и каждый день мы начнём знакомить липчан с секретами новогоднего стола. Как правильно выбрать тот или иной продукт, дешевле купить, правильнее приготовить. И сегодня поведём речь о том, без чего новогодний стол невозможно себе представить – об икре.

Специалисты Роскачества отмечают, что икра бывает натуральной, а бывает структурированной и имитированной.

Имитированная икру чаще всего производят из альгината натрия – полисахарида бурых водорослей. Подкрашенный и ароматизированный раствор альгината натрия капают в хлорид кальция. В результате образуются круглые «икринки», внешне очень похожие на икру.

Структурированная икра по составу гораздо ближе к натуральной икре. За основу берется икорный сок (джус). При повреждении натуральных икринок содержимое вытекает, образуя «джус» - в итоге икра словно плавает в вязком бульоне. Именно из него изготавливают структурированную продукцию, а оболочку воссоздают с помощью желирующих компонентов (желатина и др.). Иногда в ход идут ароматизаторы и красители для получения продукта более похожего на натуральную икру.

И одну, и вторую можно употреблять в пищу, они абсолютно легально. У производителей всегда найдутся эксперты, которые объяснят, что аналоги натуральной икры полезны. Например, желатин полезен для кожи, а альгинат натрия является энтеросорбентом, т.е. способен связывать и выводить из организма токсичные вещества.











Стоит ли это покупать – решать вам, но бывает обидно, когда искусственную икру выдают за натуральную. В этом случае вы переплачиваете в несколько раз.

Как отличить не натуральную икру?

1. Цена. Если перед вами икра стоимостью ниже четырех тысяч рублей за кило, то скорее всего она не натуральная.

2. На этикетке должно быть написано «икра лососевая». Никаких «икорных изделий», «икорно-рабных продуктов» и т.д.

3. Состав. В натуральной должны быть только сама икра, соль, растительное масло и консерванты. Альгинат, загустители, каррагинан, красители укажут на то, что икра искусственная.

4. Цвет. Иногда продавцы экономят на красителях для икры и она получается неестественно красной или жёлтой. Если видите такое, перед вами не натуральный продукт.

5. Форма икринок. Икра должна быть круглой. Если зерна овальные, перекрученные, значит их делали искусственным способом.

Дорогие липчане! Вторник – насыщенный день, в том числе и на информационном поле. Не забывайте заглядывать на GOROD48, чтобы узнавать новости. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!