В Добринском районе открыли мемориальную доску погибшему в ДНР десантнику

Сержант ВДВ погиб под городом Артёмовск.

На фасаде школы села Нижняя Матрёнка Добринского района открыли мемориальную доску Александру Бачурину, погибшему в специальной военной спецоперации.Как рассказал в своём Telegram-канале глава Добринского района Александр Пасынков, Александр Бачурин - десантник, который встал в ряды добровольцев. Он погиб под городом Артёмовск в ДНР. Посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 39 лет.«Похоронили солдата с воинскими почестями на малой родине, в селе Нижняя Матренка, рядом с могилой мамы. В тот день проститься с защитником Отечества пришло практически все село», - добавляет глава района.