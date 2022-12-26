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В Добринском районе открыли мемориальную доску погибшему в ДНР десантнику

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#спецоперация #Украина
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В Добринском районе открыли мемориальную доску погибшему в ДНР десантнику

Сержант ВДВ погиб под городом Артёмовск.

На фасаде школы села Нижняя Матрёнка Добринского района открыли мемориальную доску Александру Бачурину, погибшему в специальной военной спецоперации.

Как рассказал в своём Telegram-канале глава Добринского района Александр Пасынков, Александр Бачурин - десантник, который встал в ряды добровольцев. Он погиб под городом Артёмовск в ДНР. Посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 39 лет.

«Похоронили солдата с воинскими почестями на малой родине, в селе Нижняя Матренка, рядом с могилой мамы. В тот день проститься с защитником Отечества пришло практически все село», - добавляет глава района.

Фото - t.me/PasynkovAN
1359
#спецоперация #Украина
8

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