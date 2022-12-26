Общество
сегодня, 18:19
В Добринском районе открыли мемориальную доску погибшему в ДНР десантнику
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Сержант ВДВ погиб под городом Артёмовск.
На фасаде школы села Нижняя Матрёнка Добринского района открыли мемориальную доску Александру Бачурину, погибшему в специальной военной спецоперации.
Как рассказал в своём Telegram-канале глава Добринского района Александр Пасынков, Александр Бачурин - десантник, который встал в ряды добровольцев. Он погиб под городом Артёмовск в ДНР. Посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 39 лет.
«Похоронили солдата с воинскими почестями на малой родине, в селе Нижняя Матренка, рядом с могилой мамы. В тот день проститься с защитником Отечества пришло практически все село», - добавляет глава района.
Фото - t.me/PasynkovAN
Как рассказал в своём Telegram-канале глава Добринского района Александр Пасынков, Александр Бачурин - десантник, который встал в ряды добровольцев. Он погиб под городом Артёмовск в ДНР. Посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 39 лет.
«Похоронили солдата с воинскими почестями на малой родине, в селе Нижняя Матренка, рядом с могилой мамы. В тот день проститься с защитником Отечества пришло практически все село», - добавляет глава района.
Фото - t.me/PasynkovAN
1359