Общество

сегодня, 17:32

В Лебедянском районе похоронили погибшего в СВО бойца

4435
#спецоперация #Украина
8
В Лебедянском районе похоронили погибшего в СВО бойца

Сергей Борзенков посмертно награжден орденом Мужества.

В Лебедянском районе сегодня простились с погибшим в специальной военной операции на Украине 44-летним Сергеем Борзенковым. Об этом сообщил глава района Роман Ченцов в своём Telegram-канале.

Уроженец села Троекурово Сергей Борзенков указом президента России награжден орденом Мужества (посмертно). 

Фото - t.me/roman_chentsov




4435
#спецоперация #Украина
8

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