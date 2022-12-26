В Лебедянском районе похоронили погибшего в СВО бойца

Сергей Борзенков посмертно награжден орденом Мужества.





В Лебедянском районе сегодня простились с погибшим в специальной военной операции на Украине 44-летним Сергеем Борзенковым. Об этом сообщил глава района Роман Ченцов в своём Telegram-канале.Уроженец села Троекурово Сергей Борзенков указом президента России награжден орденом Мужества (посмертно).