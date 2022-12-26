Продавец заплатит 50 000 рублей за похожие на героя известного мультсериала мягкие игрушки

Предприниматель продавал мягкие игрушки, как две капли воды похожие на персонажа «Барашик» из анимационного сериала «Малышарики».

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о нарушении исключительных прав при продаже мягких игрушек.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, индивидуальный предприниматель продавал мягкие игрушки, как две капли воды похожие на персонажа «Барашик» из анимационного сериала «Малышарики», и правообладатель потребовал взыскать с продавца компенсацию в 50 тысяч рублей.



Лебедянский районный суд удовлетворил эти требования. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.

