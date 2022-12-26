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сегодня, 17:17

Продавец заплатит 50 000 рублей за похожие на героя известного мультсериала мягкие игрушки

21 641
#авторские права
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Продавец заплатит 50 000 рублей за похожие на героя известного мультсериала мягкие игрушки

Предприниматель продавал мягкие игрушки, как две капли воды похожие на персонажа «Барашик» из анимационного сериала «Малышарики».

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о нарушении исключительных прав при продаже мягких игрушек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, индивидуальный предприниматель продавал мягкие игрушки, как две капли воды похожие на персонажа «Барашик» из анимационного сериала «Малышарики», и правообладатель потребовал взыскать с продавца компенсацию в 50 тысяч рублей.

Лебедянский районный суд удовлетворил эти требования. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.
21 641
#авторские права
1

Комментарии (21)

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Коммунист

5 минут назад
Юрист, то есть судебного решения нет. А остальное это ваша субъективная точка зрения. Как говорится- "в пользу бедных" :-)
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Юрист

15 минут назад
Коммунист, судится имеет смысл, когда клон отнимает сколько-нибудь значительную часть рынка. Прежде всего, традиционного, а тот же "ДАДИ" не удержался и в России в условиях санкций, несмотря на крайне демократичную цену. Про традиционные рынки речь не идёт, да и у нас параллельный импорт работает, так что судиться просто не с кем и не за что, не будет стоить расходов на адвокатов.
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Коммунист

37 минут назад
Юрист," для определения "похож" есть визуализация" Суд её проводил что бы определить "похожесть" "ДАДИ" и" Лэнд Крузер Прадо"? По всей видимости нет. Тогда о чём вообще может идти речь? Повторюсь, возьмите любую известную песню, измените букву в названии, и попробуйте выдать её за свою. Особенно в США)))))
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ликбез для хипстеров с ютуба

54 минуты назад
Вот так,, .. в СССР для коммерсантов были созданы все условия и это было золотым времени для предпринимательства . коммерческое движение, инициированное ЦК КПСС полностью ликвидировало дефицит ширпотреба. в СССР в конце 80х было введзено рекордное количество пиратских видеокопий в количестве 500 тыс.шт.и этот рекорд не побит до сих пор. китайские коммунисты приветствуют копирование брендов, поскольку это не нарушает принципов социализма , поскольку досупность товара важнее прибылей ради корысти . потому Китай стал первой экономикой мира и социального ориентированном государством. в РФ в апреле 2022г.отменен закон о защите правообладателей из недружественных стран.
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Юрист

сегодня, 19:52
Коммунист, судиться никто и не думает, для определения "похож" есть визуализация. А судиться нет смысла, "начинка"-то всё равно китайской выдумки и качества, так что на неё никто не претендует. Расчёт "ДАДИ", как и десятка других китайских автопроизводителей, делающих клоны статусных западных авто, на внешнее сходство в качестве рекламы.
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Коммунист

сегодня, 19:44
Юрист, что значит похож? В суде это доказано?
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Юрист

сегодня, 19:42
Спрутс, а кто и когда подсчитал, сколько правообладателем вложено в создание репутации бренда и поддержании качества продукции на уровне? Ведь копии, как правило, всегда проигрывают оригиналу в качестве.
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Юрист

сегодня, 19:30
Коммунист, именно так это и работает. Китайский "ДАДИ" до боли похож на японский "Лэнд Крузер Прадо" и так во всём, включая мягкие игрушки.
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Спрутс

сегодня, 19:15
Хорошо живут эти правообладатели))) три с половиной зарплаты за каждое такое нарушение)))
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Коммунист

сегодня, 19:05
Юрист, нет, это так не работает Иначе бы все музыканты выдавали бы все песни Роллинг Стоунз за свои изменив одну букву в названии. А вы точно юрист?))))))
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