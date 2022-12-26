Липецкая вечЁрка: авария у больницы, стрельба в подчиненного и снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Сегодня, 26 декабря, на улице Ленина сбили молодую женщину, директора фирмы будут судить за то, что подстрелил подчиненного, и в Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.





Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



— Безумно боюсь улицу Ленина, парковая зона, поликлиника и т. д., куча пешеходных переходов, всегда там крадусь, как там можно лететь! — написал Житель Липецка.



В общей сложности за три дня на дорогах региона



Вроде не при рабовладельческом строе живем. но некоторые работодатели, видимо, об этом не знают. Подсобный рабочий решил уволиться, из-за низкой зарплаты, но разговор с директором не задался. Директор



Сразу несколько десятков комментаторов высказались под новостью о нестандартном решении трудового спора.



— Любая стройка — это такое дно в обществе! Там царят ещё законы феодализма, если не сказать больше! Кулак и мат — это основные методы управления, — поделился опытом Фауст.



— Приструнил барин холопа, ой, то есть пристрелил. Давно уже пора собственность на холопов ввести, а то ишь не хотят за так работать, — не стесняется в выражениях комментатор, подписавшийся Липецкие басни.



— Да это, наверное, опять трудовой кодекс поменялся, теперь так увольнять будут тех, кто бесплатно не хочет работать! — предположил Ученый из училища.



В Липецке по подозрению в убийстве знакомого задержан 27-летний житель улицы Сафонова. По версии следствия, он выпивал у себя дома с 26-летним приятелем. Мужчины поссорились и



Липчане стали реже болеть гриппом и ОРВИ. За неделю заболеваемость в регионе



— Просто эти 11% лечатся сами, — не поверил Серый.



Суточная заболеваемость COVID-19 с прошлой недели держится на минимуме, за прошлый день в области зарегистрированы всего 11 случаев болезни. К несчастью, липчане



Завтра в Липецке Утро в Липецке началось с ДТП. Возле больницы на улице Ленина 21-летний водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнюю женщину , которая переходила дорогу по зебре. Липчанка госпитализирована.— Безумно боюсь улицу Ленина, парковая зона, поликлиника и т. д., куча пешеходных переходов, всегда там крадусь, как там можно лететь! — написалВ общей сложности за три дня на дорогах региона пострадали 11 человек . И сгорели два автомобиля, причем один, «Ауди 100», вместе с гаражом Вроде не при рабовладельческом строе живем. но некоторые работодатели, видимо, об этом не знают. Подсобный рабочий решил уволиться, из-за низкой зарплаты, но разговор с директором не задался. Директор трижды выстрелил в подчинённого из травматического пистолета. Одна пуля попала мужчине в палец левой ноги. Теперь работодателя будут судить за умышленное причинение вреда здоровью.Сразу несколько десятков комментаторов высказались под новостью о нестандартном решении трудового спора.— Любая стройка — это такое дно в обществе! Там царят ещё законы феодализма, если не сказать больше! Кулак и мат — это основные методы управления, — поделился опытом— Приструнил барин холопа, ой, то есть пристрелил. Давно уже пора собственность на холопов ввести, а то ишь не хотят за так работать, — не стесняется в выражениях комментатор, подписавшийся— Да это, наверное, опять трудовой кодекс поменялся, теперь так увольнять будут тех, кто бесплатно не хочет работать! — предположилВ Липецке по подозрению в убийстве знакомого задержан 27-летний житель улицы Сафонова. По версии следствия, он выпивал у себя дома с 26-летним приятелем. Мужчины поссорились и хозяин зарезал гостя . Тело спрятал он за сараем и постарался избавиться от следов преступления: вымыл пол и постирал одежду, но обо всем рассказал родственнице, а та обратилась в полицию.Липчане стали реже болеть гриппом и ОРВИ. За неделю заболеваемость в регионе снизилась на 11% . Но расслабляться рано, она по-прежнему все еще остается высокой. В области до сих пор ограничены массовые мероприятия с участием детей. Врачи настоятельно призывают липчан не отправлять детей с признаками ОРВИ в детские садики, школы, секции и на праздники.— Просто эти 11% лечатся сами, — не поверилСуточная заболеваемость COVID-19 с прошлой недели держится на минимуме, за прошлый день в области зарегистрированы всего 11 случаев болезни. К несчастью, липчане продолжают умирать коронавирусной инфекции Завтра в Липецке около 0 градусов . Будьте внимательны, там, где еще не сошел снег, может быть скользко.