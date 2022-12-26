Общество

38 минут назад

Липецкая вечЁрка: авария у больницы, стрельба в подчиненного и снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

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#вечЁрка #ДТП #стрельба #ОРВИ
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Липецкая вечЁрка: авария у больницы, стрельба в подчиненного и снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Сегодня, 26 декабря, на улице Ленина сбили молодую женщину, директора фирмы будут судить за то, что подстрелил подчиненного, и в Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Утро в Липецке началось с ДТП. Возле больницы на улице Ленина 21-летний водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. Липчанка госпитализирована.

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— Безумно боюсь улицу Ленина, парковая зона, поликлиника и т. д., куча пешеходных переходов, всегда там крадусь, как там можно лететь! — написал Житель Липецка.

В общей сложности за три дня на дорогах региона пострадали 11 человек. И сгорели два автомобиля, причем один, «Ауди 100», вместе с гаражом.

Вроде не при рабовладельческом строе живем. но некоторые работодатели, видимо, об этом не знают. Подсобный рабочий решил уволиться, из-за низкой зарплаты, но разговор с директором не задался. Директор  трижды выстрелил в подчинённого из травматического пистолета. Одна пуля попала мужчине в палец левой ноги. Теперь работодателя будут судить за умышленное причинение вреда здоровью.

Сразу несколько десятков комментаторов высказались под новостью о нестандартном решении трудового спора.

— Любая стройка — это такое дно в обществе! Там царят ещё законы феодализма, если не сказать больше! Кулак и мат — это основные методы управления, — поделился опытом Фауст.

— Приструнил барин холопа, ой, то есть пристрелил. Давно уже пора собственность на холопов ввести, а то ишь не хотят за так работать, — не стесняется в выражениях комментатор, подписавшийся Липецкие басни.

— Да это, наверное, опять трудовой кодекс поменялся, теперь так увольнять будут тех, кто бесплатно не хочет работать! — предположил Ученый из училища.

В Липецке по подозрению в убийстве знакомого задержан 27-летний житель улицы Сафонова. По версии следствия, он выпивал у себя дома с 26-летним приятелем. Мужчины поссорились и  хозяин зарезал гостя. Тело спрятал он за сараем и постарался избавиться от следов преступления: вымыл пол и постирал одежду, но обо всем рассказал родственнице, а та обратилась в полицию. 

Липчане стали реже болеть гриппом и ОРВИ. За неделю заболеваемость в регионе снизилась на 11%. Но расслабляться рано, она по-прежнему все еще остается высокой. В области до сих пор ограничены массовые мероприятия с участием детей. Врачи настоятельно призывают липчан не отправлять детей с признаками ОРВИ в детские садики, школы, секции и на праздники.

— Просто эти 11% лечатся сами, — не поверил Серый.

Суточная заболеваемость COVID-19 с прошлой недели держится на минимуме, за прошлый день в области зарегистрированы всего 11 случаев болезни. К несчастью, липчане   продолжают умирать коронавирусной инфекции.  

Завтра в Липецке  около 0 градусов. Будьте внимательны, там, где еще не сошел снег, может быть скользко.
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#вечЁрка #ДТП #стрельба #ОРВИ
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Комментарии (2)

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не-а че

22 минуты назад
А в цивилизованных странах,на стройках работают такие ласковые и нежные строители....
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Электорат

25 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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