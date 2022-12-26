Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области снова до +3

3 797
#потепление
В Липецкой области снова до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – ожидаются мокрый снег и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно, небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами туман, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем - от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – прогнозируется около 0 градусов.

День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза. 

3 797
#потепление

Комментарии (3)

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обогрев обоев

сегодня, 19:01
Лавочница, так заказать можно только дождь, ну или там химтрейлов помаленьку. Мороз не заказывается
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Ильич

сегодня, 17:20
Лавочница, "Область" нищая.Откуда такие "средства"...
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Лавочница

сегодня, 17:12
Как же утомляет такая погода. Неужели у области совсем нет средств для заказа хорошей, морозной снежной зимы?
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