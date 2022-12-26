В Липецкой области снова до +3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – ожидаются мокрый снег и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно, небольшие, днем местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами туман, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем - от -2 до +3 градусов.



В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – прогнозируется около 0 градусов.



День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.



