сегодня, 17:00
В Липецкой области снова до +3
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада – ожидаются мокрый снег и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно, ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – прогнозируется около 0 градусов.
День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 29 градусов мороза.
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Ильич
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