Столичный фастфуд стал единственным сегментом общепита с ростом трафика в 2022 году

Москвичи чаще посещали заведения с фастфудом в период с января по ноябрь. Этот сегмент оказался единственным для предприятий общественного питания, где зафиксирован рост трафика.





Фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика.



В то же время кафе и рестораны за отчетный период потеряли 3% посетителей, хотя их выручка выросла на 6% из-за роста среднего чека.



Маркетологи предполагают, что россияне станут чаще питаться дома, из-за чего весь ресторанный бизнес продолжит испытывать трудности. Тенденция также проявляется в том, что классические рестораны начали добавлять в меню линейку быстрого питания.



Если в 2023 году сохранится ситуация неопределенности, классические рестораны продолжат терять посетителей, но массового перетока в фастфуд не будет, - считают эксперты.



По их словам, заведения быстрого питания будут чувствовать себя хорошо только в том случае, если покупательская способность населения будет сохраняться хотя бы на прежнем уровне. Специалисты подсчитали, что посещаемость заведений фастфуда в Москве за 11 месяцев выросла на 3%, а обороты - на 16%, - пишет "Ъ" Фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика.В то же время кафе и рестораны за отчетный период потеряли 3% посетителей, хотя их выручка выросла на 6% из-за роста среднего чека.Маркетологи предполагают, что россияне станут чаще питаться дома, из-за чего весь ресторанный бизнес продолжит испытывать трудности. Тенденция также проявляется в том, что классические рестораны начали добавлять в меню линейку быстрого питания.Если в 2023 году сохранится ситуация неопределенности, классические рестораны продолжат терять посетителей, но массового перетока в фастфуд не будет, - считают эксперты.По их словам, заведения быстрого питания будут чувствовать себя хорошо только в том случае, если покупательская способность населения будет сохраняться хотя бы на прежнем уровне.