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Столичный фастфуд стал единственным сегментом общепита с ростом трафика в 2022 году
Москвичи чаще посещали заведения с фастфудом в период с января по ноябрь. Этот сегмент оказался единственным для предприятий общественного питания, где зафиксирован рост трафика.
Фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика.
В то же время кафе и рестораны за отчетный период потеряли 3% посетителей, хотя их выручка выросла на 6% из-за роста среднего чека.
Маркетологи предполагают, что россияне станут чаще питаться дома, из-за чего весь ресторанный бизнес продолжит испытывать трудности. Тенденция также проявляется в том, что классические рестораны начали добавлять в меню линейку быстрого питания.
Если в 2023 году сохранится ситуация неопределенности, классические рестораны продолжат терять посетителей, но массового перетока в фастфуд не будет, - считают эксперты.
По их словам, заведения быстрого питания будут чувствовать себя хорошо только в том случае, если покупательская способность населения будет сохраняться хотя бы на прежнем уровне.