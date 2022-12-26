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сегодня, 15:35

В Минтруде напомнили о длительности новогодних праздников

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#праздники #выходные
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Выходные, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, в следующем году будут перенесены с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, и с воскресенья, 8 января, на понедельник, 8 мая.

Министерство труда РФ разъяснило в своем Telegram-канале, что новогодние каникулы в 2023 году продлятся с 1 по 8 января.

А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней, - отметило ведомство.

Следующие выходные россиян ожидают уже в феврале — с 23-го по 26-е число, - следует из производственного календаря на 2023 год.

Поскольку выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).





275
#праздники #выходные
1

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