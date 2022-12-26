В Минтруде напомнили о длительности новогодних праздников

Выходные, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, в следующем году будут перенесены с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, и с воскресенья, 8 января, на понедельник, 8 мая.





А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней, - отметило ведомство.



Следующие выходные россиян ожидают уже в феврале — с 23-го по 26-е число, - следует из производственного календаря на 2023 год.



Поскольку выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).











Министерство труда РФ разъяснило в своем Telegram-канале , что новогодние каникулы в 2023 году продлятся с 1 по 8 января.А поскольку 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней, - отметило ведомство.Следующие выходные россиян ожидают уже в феврале — с 23-го по 26-е число, - следует из производственного календаря на 2023 год.Поскольку выходные, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся в 2023 году с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу) и с 8 января (воскресенье) на 8 мая (понедельник).