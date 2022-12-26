Житель «Университетского» возмутились началом строительства новой многоэтажки

По данным мэрии, застройщик возведет на участке принадлежащем госкорпорации «ДОМ.РФ» три кирпичных многоэтажки с подземными паркингами и магазинами. В то же время район обзаведется новым детским садом, а в соседнем «Елецком» построят поликлинику.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



фото: сайт ООО «СЗ «Строймастер»

Жителей района «Университетский» разместил в соцсети ролик, снятый из окна его квартиры. На видео – узкая автомобильная дорога, с двух сторон перегороженная фурами. Мужчина говорит, что на пустыре у дороги началось строительство новых домов «от 25 этажей», а ведь микрорайон и без того перенаселен. В «человейнике», по словам автора ролика, не хватает мест для детей в детсадах и школе, нет поликлиники, нет мест для парковки автомобилей.Автора ролика поддержали в комментариях.– Меня больше всего интересует, как покупают эти квартиры, зная обо всех существующих проблемах? Т.е. ты покупаешь и знаешь, что будешь полчаса вечером искать, где припарковать авто, утром выезжать раньше, чтобы куда-то в другой район отвести ребёнка в садик и т. д., – написал Евгений Рожков.– Лепят, лепят. А парковки продумать не судьба? – подхватила тему Наталочка Рыжая.– «Университетский» не потянет такой человейник! Коммуникации не справляются с имеющимися домами, школы и сады не вмещают детей с района, нет поликлиники, нет парковочных мест от слова «совсем»! – возопила Юлия Долматова.Действительно, в «Университетском» ООО «СЗ «Строймастер» огораживает участки под возведение трех жилых домов высотой в 7-17 этажей. Об этом GOROD48 сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.– Официально за разрешением на строительство жилого комплекса застройщик к нам еще не обращался. Однако строительной организации не запрещается до получения такого разрешения оградить площадку, вывезти из нее мусор, спланировать территорию, – сообщили в департаменте.В департаменте заявили, что у жителей «Университетского» нет причин для беспокойства. Уже заключен контракт на строительство в микрорайоне детсада на 224 места. Мэрия ищет возможности построить в районе крайне необходимую вторую школу – место под нее зарезервировано. В соседнем микрорайоне «Елецкий» начинается строительство поликлиники для детей и взрослых – в нее будут ходить и жители «Университетского». Если вести речь об инженерных сетях, то сейчас в департаменте на проверке находится проект застройщика с расчетами на нагрузки на коммуникации всех введенных в эксплуатацию жилых домов.– Этот земельный участок – не наш. Он находится в распоряжении госкорпрорации «ДОМ.РФ». Липецкий застройщик, ООО «СЗ «Строймастер», стал победителем федеральных торгов на его застройку, – заявили в департаменте.Площадь участка в границах проекта – 4,3 га. Застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией ЛГТУ (этот участок ранее принадлежал университету). Тут построят три кирпичных многоэтажки с подземными паркингами и магазинами на первых этажах, торговый центр с парковкой. Всего запроектировано 1318 парковочных мест. Концепция застройки – «двор без машин». Внутри двора должны быть зеленые зоны. Ожидается, что в высотках будут жить 1853 человека в 1072 квартирах.Кстати, также планируется передача госкорпорации «ДОМ.РФ» и стадиона ЛГТУ. Вместо него за счет областного и городского бюджетов начато строительство нового стадиона, которым студенты вуза будут пользоваться безвозмездно.