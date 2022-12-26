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Житель «Университетского» возмутились началом строительства новой многоэтажки

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#микрорайон «Университетский»
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Житель «Университетского» возмутились началом строительства новой многоэтажки

По данным мэрии, застройщик возведет на участке принадлежащем госкорпорации «ДОМ.РФ» три кирпичных многоэтажки с подземными паркингами и магазинами. В то же время район обзаведется новым детским садом, а в соседнем «Елецком» построят поликлинику.

Жителей района «Университетский» разместил в соцсети ролик, снятый из окна его квартиры. На видео – узкая автомобильная дорога, с двух сторон перегороженная фурами. Мужчина говорит, что на пустыре у дороги началось строительство новых домов «от 25 этажей», а ведь микрорайон и без того перенаселен. В «человейнике», по словам автора ролика, не хватает мест для детей в детсадах и школе, нет поликлиники, нет мест для парковки автомобилей.

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Автора ролика поддержали в комментариях.

– Меня больше всего интересует, как покупают эти квартиры, зная обо всех существующих проблемах? Т.е. ты покупаешь и знаешь, что будешь полчаса вечером искать, где припарковать авто, утром выезжать раньше, чтобы куда-то в другой район отвести ребёнка в садик и т. д., – написал Евгений Рожков.

– Лепят, лепят. А парковки продумать не судьба? – подхватила тему Наталочка Рыжая.

– «Университетский» не потянет такой человейник! Коммуникации не справляются с имеющимися домами, школы и сады не вмещают детей с района, нет поликлиники, нет парковочных мест от слова «совсем»! – возопила Юлия Долматова.

Действительно, в «Университетском» ООО «СЗ «Строймастер» огораживает участки под возведение трех жилых домов высотой в 7-17 этажей. Об этом GOROD48 сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

– Официально за разрешением на строительство жилого комплекса застройщик к нам еще не обращался. Однако строительной организации не запрещается до получения такого разрешения оградить площадку, вывезти из нее мусор, спланировать территорию, – сообщили в департаменте.

В департаменте заявили, что у жителей «Университетского» нет причин для беспокойства. Уже заключен контракт на строительство в микрорайоне детсада на 224 места. Мэрия ищет возможности построить в районе крайне необходимую вторую школу – место под нее зарезервировано. В соседнем микрорайоне «Елецкий» начинается строительство поликлиники для детей и взрослых – в нее будут ходить и жители «Университетского». Если вести речь об инженерных сетях, то сейчас в департаменте на проверке находится проект застройщика с расчетами на нагрузки на коммуникации всех введенных в эксплуатацию жилых домов.

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– Этот земельный участок – не наш. Он находится в распоряжении госкорпрорации «ДОМ.РФ». Липецкий застройщик, ООО «СЗ «Строймастер», стал победителем федеральных торгов на его застройку, – заявили в департаменте.

Площадь участка в границах проекта – 4,3 га. Застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией ЛГТУ (этот участок ранее принадлежал университету). Тут построят три кирпичных многоэтажки с подземными паркингами и магазинами на первых этажах, торговый центр с парковкой. Всего запроектировано 1318 парковочных мест. Концепция застройки – «двор без машин». Внутри двора должны быть зеленые зоны. Ожидается, что в высотках будут жить 1853 человека в 1072 квартирах.

Кстати, также планируется передача госкорпорации «ДОМ.РФ» и стадиона ЛГТУ. Вместо него за счет областного и городского бюджетов начато строительство нового стадиона, которым студенты вуза будут пользоваться безвозмездно.
фото: сайт ООО «СЗ «Строймастер»
67 3673
#микрорайон «Университетский»
9

Комментарии (67)

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Как гость
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Н

2 минуты назад
гость, Где был? В Белоруссии или Молдавии?
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тиктокер

3 минуты назад
старый, А можно жить в коробке из под холодильника под эстакадой. В США так многие живут.
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гость

4 минуты назад
старый, ты много чего не знаешь по долгу службы , так что ничего нового.
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гость

5 минут назад
Н, я то был в отличии от некоторых , поэтому и не понимаю , на кого такая примитивная ложь рассчитана .
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парторг

24 минуты назад
старый,"гость"как обычно методичку потерял,и прочитал из другой....
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старый

26 минут назад
гость, Не знал,не знал,что трейлер относится к недвижимости,категории аппартаменты))))
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Н

32 минуты назад
гость, Так же как и ты,нигде не был.
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Коммунист

33 минуты назад
старый, Совершенно верно!
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гость

43 минуты назад
Н, просто он был в сотнях странах , а ты ни в одной , в этом разница .
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гость

46 минут назад
старый, просветись для начала , что такое в цивилизованных странах означает слово апартаменты , просто интересно , на что такие как ты рассчитывают , если сейчас мир информационно открыт , и такая примитивная ложь очень быстро раскрывается .
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