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сегодня, 14:15
В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением цен на нефть
Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть.
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе, - передает РБК.
Но курс, по его мнению, по-прежнему находится в том же диапазоне, который наблюдался с мая.
По его словам, подобные процессы, связанные с национальной валютой, играют не последнюю роль в росте цен. Каждые 10% движения обменного курса в течение полугода или года добавляют инфляции около полпроцента.
"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — пояснил заместитель председателя ЦБ РФ.
При этом банковский регулятор не намерен ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету, - подчеркнул Заботкин.
Эксперты в качестве факторов ослабления рубля также называют повышенный спрос на валюту как со стороны физических лиц, которые покупают валюту в преддверии зарубежных поездок на новогодних каникулах, так и со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкционных ограничений, спешат совершить необходимые закупки за рубежом.
Но курс, по его мнению, по-прежнему находится в том же диапазоне, который наблюдался с мая.
По его словам, подобные процессы, связанные с национальной валютой, играют не последнюю роль в росте цен. Каждые 10% движения обменного курса в течение полугода или года добавляют инфляции около полпроцента.
"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — пояснил заместитель председателя ЦБ РФ.
При этом банковский регулятор не намерен ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету, - подчеркнул Заботкин.
Эксперты в качестве факторов ослабления рубля также называют повышенный спрос на валюту как со стороны физических лиц, которые покупают валюту в преддверии зарубежных поездок на новогодних каникулах, так и со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкционных ограничений, спешат совершить необходимые закупки за рубежом.
апач