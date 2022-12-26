В России

сегодня, 14:15

В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением цен на нефть

1 186
#рубль #нефть

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин назвал снижение стоимости нефти причиной ослабления рубля на прошлой неделе, - передает РБК.

Но курс, по его мнению, по-прежнему находится в том же диапазоне, который наблюдался с мая.

По его словам, подобные процессы, связанные с национальной валютой, играют не последнюю роль в росте цен. Каждые 10% движения обменного курса в течение полугода или года добавляют инфляции около полпроцента.

"Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб", — пояснил заместитель председателя ЦБ РФ.

При этом банковский регулятор не намерен ужесточать какие-либо ограничения по капитальному счету, - подчеркнул Заботкин.

Эксперты в качестве факторов ослабления рубля также называют повышенный спрос на валюту как со стороны физических лиц, которые покупают валюту в преддверии зарубежных поездок на новогодних каникулах, так и со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкционных ограничений, спешат совершить необходимые закупки за рубежом.
1 186
#рубль #нефть

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

апач

37 минут назад
Нефть дешевеет - рубль падает, нефть дорожает - рубль падает... Цены на всё растут бесконечно, нефть тут каким боком?
ответить

Еще в рубрике

#мигранты
1
Число совершенных мигрантами преступлений выросло на 10% в 2022 году

сегодня, 17:13

В России
В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах на качество детских подарков

сегодня, 17:09

В России
Столичный фастфуд стал единственным сегментом общепита с ростом трафика в 2022 году
#фастфуд #общепит
Столичный фастфуд стал единственным сегментом общепита с ростом трафика в 2022 году

сегодня, 16:14

В России
В Минтруде напомнили о длительности новогодних праздников
#праздники #выходные
В Минтруде напомнили о длительности новогодних праздников

сегодня, 15:35

В России
В Госдуме разрабатывают поправки об отмене преференций для уехавших из РФ самозанятых и ИП
#преференции #самозанятые
В Госдуме разрабатывают поправки об отмене преференций для уехавших из РФ самозанятых и ИП

сегодня, 14:54

В России
Тарифы на ЖКУ в РФ предложили повышать с учетом платежеспособности граждан
#ЖКУ #платежи
2
Тарифы на ЖКУ в РФ предложили повышать с учетом платежеспособности граждан

сегодня, 12:41

В России