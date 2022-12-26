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сегодня, 14:25

Евгения Уваркина: «Очень надеюсь, что уже в этот четверг Минобороны отдаст нам Военный городок»

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#Евгения Уваркина
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Евгения Уваркина: «Очень надеюсь, что уже в этот четверг Минобороны отдаст нам Военный городок»

Глава Липецка рассказала о победах ее команды в этом году.

Сегодня глава Липецка на предновогоднем брифинге рассказала о сделанном за год и планах на 2023 год. Обо всем этом мы уже писали. Поэтому сосредоточимся на том, что Евгения Уваркина назвала победами своей команды в уходящем году.

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Одна из них – это новая школа в микрорайоне «Елецкий». Она крайне необходима жителям района, так как существующая школа на 800 мест уже перешла, по словам мэра, фактически на трехсменный режим работы из-за сверхнормативной плотности учащихся. Такие условия нервируют учеников и педагогов, вызывают справедливые нарекания Роспотребнадзора. За эту школу Евгения Уваркина билась как могла и вот результат: в 2023 году начнут строительство новой школы на 1 224 места – на этот счет есть предварительная договорённость с Минпросвещения.

– Мы нашли взаимопонимание с Минобороны – там уменьшили подлетную зону военного аэродрома. Мы нашли необходимый для возведения школы земельный участок. И, наконец, мы нашли для этого источник финансирования, – сказала Евгения Уваркина.

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А еще началось строительство школы на 1 500 мест на улице Виктора Музыки в районе микрорайона «Звездный». Таких вместительных школ, по словам мэра, в Липецке еще не возводили.

До конца года, как надеется Евгения Уваркина, решится вопрос с Минобороны о передаче Липецку территории Военного городка. И тогда наконец-то этот район попадет во все региональные и муниципальные программы. Передача Военного городка на баланс муниципалитета даст возможность снести долгострой – рембазу.

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Говоря о совместных победах мэрии и правительства области, глава города упомянула о второй жизни, полученной другими заброшенными объектами. Так, на площади Героев в сентябре открылась Школа креативных индустрий, а бывший кинотеатр «Маяк» в поселке ЛТЗ стал еще одним местом притяжения творческой молодежи. Мечта Евгении Уваркиной – снос всех ветхих и частично расселенных бараков на улицах Ильича и Волгоградской по новой программе – комплексного развития территорий. «Найти инвестора на поселок ЛТЗ – это наш приоритет на 2023 года.

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Кстати, вот-вот мэрия объявит конкурс на проект комплексной застройки другого места с трущобами – района в границах улиц Радиаторной и Калинина в центре города. «Это – наш приоритет в комплексном развитии территорий, как и поселок тракторостроителей».

– Комплексное развитие территории – это, прежде всего, четкий договор между муниципалитетом и застройщиком, который определяется на конкурсной основе. Мы ждем от девелоперов решения проблем липчан, пока живущих в ветхих домах, возведения современного комфортного жилья, благоустройства территории, новой инженерной инфраструктуры и социальных объектов. Мы находимся на стадии подписания проекта КРТ по кварталу Нестерова-Качалова в районе Быханова сада. Инвестор за свой счет должен построить там детский сад.

Победами своей команды при губернаторской поддержке Евгения Уваркина считает три концессии, по которым инвесторы обновят липецкую станцию аэрации, городские водопровод и канализацию, а также трамвайную сеть и вагоны.

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– Концессия «РВК-Липецк» общей стоимостью 20,6 миллиарда рублей в ценах этого года позволит модернизировать сети. Из-за постоянных аварий на них и раскопок на нет фактически сводились все наши усилия по благоустройству дорог и скверов. Концессия «РВК», кстати, имеет серьезное преимущество – наличие у инвестора длинных дешёвых денег. Это позволит сдерживать рост тарифов для населения.

Еще одна победа мэрии – успешно проведенные в этом году соревнования по триатлону. Евгения Уваркина заметила, что Липецк вошел в реестр Минспорта по этому виду состязаний, а поэтому наш город будет постоянным местом соревнований «железных людей», как называют триатлонистов.

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51 7742
#Евгения Уваркина
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Комментарии (51)

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Дед

1 минуту назад
Ть фу, да хоть 122 раза он сказал ,какая тебе разница? Вы как себя ведёте? в комментариях ,столько злобы и ненависти в вас ,несчастные от злобы своей люди .Надо иметь хотя бы минимальную культуру общения .Противно читать комментарии.
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Татьяна

7 минут назад
Хорошо,когда для жителей и молодёжи что то строится, возводится, открывается. Но есть вещи, которые существуют и на них нельзя закрывать глаза, в том числе и Мэру. Так, есть улица имени нашего земляка легендарного героя Советского Союза, участника Сталинградской битвы, дошедшего до Берлина, награждённого многими медалями и наградами, Серафима Меркулова. А дом 59 на этой улице украшен громадной надписью - Меркулоv Кафе Бар. Разве можно так опошлять память русского героя. У владельцев этого бара есть что то святое в душе или они уже в Грузии?
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серый

15 минут назад
Москва уже наступала на эти грабли! Застраивали центр, и что всё встало! Нельзя уплотнять застройку!!! Что у нас, земли мало?! (((
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Дед

34 минуты назад
Надеемся что наконец то район Калинина Радиаторная станет центром Липецка и самым красивым местом города
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Дед

40 минут назад
Большие надежды на преображение района Калинина Радиаторная это ж центр города ,до пл Петра 100 метров .Вот каким местом думал Гулевский строя поющий фонтан на пл Петра рядом с помойкой ,явно не головой.
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Ть фу

42 минуты назад
А ты 2 раза сказала "злые", "неприятные", "быдлить". Сама доброта
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Ть

46 минут назад
Прекратите быдлить в комментариях.Злые и неприятные комментаторы ,противно читать злые и токсичные высказывания .
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Сырский рудник

48 минут назад
Почему там нет обновления ,сделайте его красивым ,уберите промзоны из частного сектора, спил ,пыль вредит .
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Креативная ты наша.

сегодня, 19:47
Рембрандта поперек горла. Все снести. Война может внести свои коррективы. Как бы не пришлось новые рембазы строить. Креативная ты наша.
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Сторожила

сегодня, 19:41
Верните НИЖНИЙ ПАРК в прежднее его состояние. Со старыми качелями и каруселями. Пусть они будут старые,ржавые и не рабочие. Зато родные.
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