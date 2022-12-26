сегодня, 14:11
Липецкая область попала в ТОП-30 регионов России
Липецкая область заняла 24 место в итоговом рейтинге российских регионов по итогам уходящего года. Его подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг, сообщает РИА Новости.
По итогам подсчетов Липецкая область набрала 53,598 балла из 100 максимальных. Это соответствует 24 месту. Среди регионов Черноземья наш регион попал в середину – лучший результат оказался у Белгородской области, которая заняла 12 место, чуть ниже, на 14 месте расположилась Воронежская область. Курская область попала на несколько позиций ниже – на 27 место, у Тамбовской области – 41 место.
В десятке лучших оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Самый высший балл набрала столица России — 83,604 балла. В списке аутсайдеров — Забайкальский край, Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.
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