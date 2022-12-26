Липецкая область попала в ТОП-30 регионов России

Липецкая область заняла 24 место в итоговом рейтинге российских регионов по итогам уходящего года. Его подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг, сообщает РИА Новости.

В ранжировании учитывались качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни, которые оценивали в предыдущих, ключевых рейтингах в этом году, которые готовили эксперты РИА Новости. За все это регионы получали баллы, среднее арифметическое которых и составило результаты этого списка.



По итогам подсчетов Липецкая область набрала 53,598 балла из 100 максимальных. Это соответствует 24 месту. Среди регионов Черноземья наш регион попал в середину – лучший результат оказался у Белгородской области, которая заняла 12 место, чуть ниже, на 14 месте расположилась Воронежская область. Курская область попала на несколько позиций ниже – на 27 место, у Тамбовской области – 41 место.



В десятке лучших оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Самый высший балл набрала столица России — 83,604 балла. В списке аутсайдеров — Забайкальский край, Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.



