Общество

сегодня, 14:11

Липецкая область попала в ТОП-30 регионов России

7 1554
#рейтинг
1
Липецкая область попала в ТОП-30 регионов России

Липецкая область заняла 24 место в итоговом рейтинге российских регионов по итогам уходящего года. Его подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг, сообщает РИА Новости. 

В ранжировании учитывались качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни, которые оценивали в предыдущих, ключевых рейтингах в этом году, которые готовили эксперты РИА Новости. За все это регионы получали баллы, среднее арифметическое которых и составило результаты этого списка.

По итогам подсчетов Липецкая область набрала 53,598 балла из 100 максимальных. Это соответствует 24 месту. Среди регионов Черноземья наш регион попал в середину – лучший результат оказался у Белгородской области, которая заняла 12 место, чуть ниже, на 14 месте расположилась Воронежская область. Курская область попала на несколько позиций ниже – на 27 место, у Тамбовской области – 41 место. 

В десятке лучших оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Свердловская, Самарская и Тюменская области. Самый высший балл набрала столица России — 83,604 балла. В списке аутсайдеров — Забайкальский край, Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва.

7 1554
#рейтинг
1

Комментарии (7)

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проходил

сегодня, 18:26
А еще входит в топ 100 регионов России, где живут люди.
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это не предел

сегодня, 17:48
существуют и отрицательные числа
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Липчане

сегодня, 15:52
Сколько не говори сахар - слаще почему-то не становится.
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Электорат

сегодня, 15:45
Спасибо нашим сладеньким депутатам за всё это!
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захар

сегодня, 15:19
Что за критерии определения.вциом .глупо мерять и делить .Мы Русские а нас делят кто хуже кто лучше .
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Липчанин

сегодня, 15:06
Ну если учитывать, что у нас в стране 89 показателей. То 24 место это не блеск
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Koммунист

сегодня, 14:29
Догоним и перегоним Португалию!
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