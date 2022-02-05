В мире

сегодня, 17:45

Житель Турции больше года находится на карантине из-за тестов на ковид

103
Житель Стамбула уже 14 месяцев не выходит из карантина из-за того, что каждый раз получает только положительный тест на коронавирус, сообщает Лента.ру.

Он заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года. Его посадили на карантин, на котором он находится уже 14 месяцев, и он регулярно сдает тест на выявление COVID-19. Каждый из его 78 тестов был положительным

Больной лейкемией мужчина проходил лечение в больнице. Его выписали, однако тест оказался положительным, в связи с чем он был отправлен на карантин. С тех пор 56-летнего мужчину регулярно проверяют на наличие инфекции, и каждый раз тест показывает положительный результат. Он вынужден жить в одиночестве, не видясь со своими родными. Мужчина обратился к властям в надежде на помощь.

Сам мужчина рассказал, что три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно. Медики сообщили, что иммунная система пациента сильно ослабла после пересадки костного мозга и его жизнь поддерживается за счет препаратов.
103

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ковид-сертификат ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами и европейским бустером
#коронавирус #прививка #ковид-сертификат
Ковид-сертификат ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами и европейским бустером

03.02.2022 16:00

В мире
Минобороны Белоруссии вызвало посла Украины из-за нарушения границы
#Белоруссия #Украина #Россия
Минобороны Белоруссии вызвало посла Украины из-за нарушения границы

03.02.2022 12:54

В мире
В США умер один из предсказывающих наступление весны сурок
#день сурка #сурок #США
В США умер один из предсказывающих наступление весны сурок

02.02.2022 14:31

В мире
Британия готовит новые антироссийские санкции против стратегически важных компаний
#санкции #Британия
Британия готовит новые антироссийские санкции против стратегически важных компаний

31.01.2022 10:30

В мире
Тысячи человек в Вене вышли на улицы против вакцинации от ковида
Тысячи человек в Вене вышли на улицы против вакцинации от ковида

30.01.2022 14:06

В мире
Вьетнам отменил недельный карантин и ПЦР-тесты для туристов
Вьетнам отменил недельный карантин и ПЦР-тесты для туристов

29.01.2022 18:11

В мире