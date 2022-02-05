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Житель Турции больше года находится на карантине из-за тестов на ковид
Житель Стамбула уже 14 месяцев не выходит из карантина из-за того, что каждый раз получает только положительный тест на коронавирус, сообщает Лента.ру.
Он заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года. Его посадили на карантин, на котором он находится уже 14 месяцев, и он регулярно сдает тест на выявление COVID-19. Каждый из его 78 тестов был положительным
Больной лейкемией мужчина проходил лечение в больнице. Его выписали, однако тест оказался положительным, в связи с чем он был отправлен на карантин. С тех пор 56-летнего мужчину регулярно проверяют на наличие инфекции, и каждый раз тест показывает положительный результат. Он вынужден жить в одиночестве, не видясь со своими родными. Мужчина обратился к властям в надежде на помощь.
Сам мужчина рассказал, что три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно. Медики сообщили, что иммунная система пациента сильно ослабла после пересадки костного мозга и его жизнь поддерживается за счет препаратов.
Он заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года. Его посадили на карантин, на котором он находится уже 14 месяцев, и он регулярно сдает тест на выявление COVID-19. Каждый из его 78 тестов был положительным
Больной лейкемией мужчина проходил лечение в больнице. Его выписали, однако тест оказался положительным, в связи с чем он был отправлен на карантин. С тех пор 56-летнего мужчину регулярно проверяют на наличие инфекции, и каждый раз тест показывает положительный результат. Он вынужден жить в одиночестве, не видясь со своими родными. Мужчина обратился к властям в надежде на помощь.
Сам мужчина рассказал, что три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно. Медики сообщили, что иммунная система пациента сильно ослабла после пересадки костного мозга и его жизнь поддерживается за счет препаратов.