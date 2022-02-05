Спорт

сегодня, 17:39

У семи липецких школ появятся новые спортплощадки

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#школа #спорт
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У семи липецких школ появятся новые спортплощадки

Стало известно, у каких именно. 

Завершилось  голосование за места для реконструкции спортплощадок в Липецке. Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в опросе приняли участие почти 22 тысячи горожан. В итоге было выбрано семь учебных заведений, на стадионах которых в этом году постоят комплексные спортивные площадки.

Победителями стали школа №6 имени В. Шавкова (посёлок Сырский рудник, ул. Детская, 2 в), школа №51 (9 микрорайон, 42 а), школа №63 (Сиреневый проезд, 9), школа №5 имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина (ул. Семашко, 5), школа №54 (посёлок Матырский, Моршанская, 22), школа №40 (ул. Гагарина, 123, корп. 3), школа №37 (посёлок Дачный, ул. Писарева, 37).

На строительство спортплощадок из регионального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёры и хорошее освещение.
7 739
#школа #спорт
2

Комментарии (7)

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смех

8 минут назад
На школьной спортплощадке бывший депутат от КПРФ, Марчуков установил на бюджетные деньги тренажеры за 700 000 руб . Поле сделали по партийному проекту ЕР . Куда деньги пилить будут ? А , школа номер 5 ?
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смех

11 минут назад
В школе 5 отличная спортплощадка , куда на этот раз деньги распилят ?
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Коммунист

13 минут назад
Катюша, в 80е у 63 школы было футбольное поле, поле для мини-футбола, и баскетбольная площадка. Учи матчасть.
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Катюша

38 минут назад
Здорово,что у 63 школы будет площадка.Територия у школы огромная,но ничего на ней не было.Молодцы!
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Кто голосовал

41 минуту назад
Друзья и друзья друзей не имеющие отношения к данным школам, пересылали ссылку всем подряд. Правильно было бы представителям администрации выехать, реально оценить обстановку и принять решение самостоятельно.
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Как увидеть реальные результаты голосования

44 минуты назад
Выбрали боле менее новые школы, где площадки есть и их нужно обновить. Зачем связываться со школами, где нет ни какой площадки, ведь землю ещё нужно выделить. А бедным детям не то, что в баскетбол или хоккей играть, а даже элементарно кросс сдать и на лыжах зимой не где покататься - все уроки физкультуры проходят в зале.
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-

56 минут назад
Зачем вперёд лошади? Как появятся, так скажете.
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