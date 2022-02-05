Спорт
сегодня, 17:39
У семи липецких школ появятся новые спортплощадки
Стало известно, у каких именно.
Завершилось голосование за места для реконструкции спортплощадок в Липецке. Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в опросе приняли участие почти 22 тысячи горожан. В итоге было выбрано семь учебных заведений, на стадионах которых в этом году постоят комплексные спортивные площадки.
Победителями стали школа №6 имени В. Шавкова (посёлок Сырский рудник, ул. Детская, 2 в), школа №51 (9 микрорайон, 42 а), школа №63 (Сиреневый проезд, 9), школа №5 имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина (ул. Семашко, 5), школа №54 (посёлок Матырский, Моршанская, 22), школа №40 (ул. Гагарина, 123, корп. 3), школа №37 (посёлок Дачный, ул. Писарева, 37).
На строительство спортплощадок из регионального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёры и хорошее освещение.
Победителями стали школа №6 имени В. Шавкова (посёлок Сырский рудник, ул. Детская, 2 в), школа №51 (9 микрорайон, 42 а), школа №63 (Сиреневый проезд, 9), школа №5 имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина (ул. Семашко, 5), школа №54 (посёлок Матырский, Моршанская, 22), школа №40 (ул. Гагарина, 123, корп. 3), школа №37 (посёлок Дачный, ул. Писарева, 37).
На строительство спортплощадок из регионального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Комплексная реконструкция позволит создать условия для тренировки любителей разных видов спорта. На каждой из семи территорий предполагаются хоккейные коробки, баскетбольные и волейбольные площадки, тренажёры и хорошее освещение.
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