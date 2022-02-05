Реклама потребительского кооператива вводила липчан в заблуждение

Липецкое УФАС России вынесло очередное решение о ненадлежащей рекламе финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в Липецкое УФАС России поступило обращение из Главного управления Центрального банка России по ЦФО о том, что в региональном рекламном блоке на федеральных телеканалах транслировался ролик о привлечении личных сбережений граждан одним из потребительских кооперативов. Реклама содержала в себе следующую информацию: «Выгодные вклады! 15% годовых», «Сберегательные программы с высокой доходностью», «Все сбережения застрахованы», «Выгодно вместе!».



В ходе рассмотрения дела, специалистами антимонопольного ведомства было установлено, что согласно сведениям Банка России, общество не является кредитной или некредитной организацией, не состоит в государственных реестрах и не относится к субъектам, которым законом дано право на осуществление деятельности по привлечению средств неограниченного круга лиц. Кроме того, данный кооператив включен в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.



Помимо этого, утверждение о «страховании сбережений» содержало недостоверную информацию и могло создать у потребителя не соответствующее действительности представление о том, что денежные средства застрахованы согласно закону, поскольку данное общество не является банком.



Также в рекламе отсутствовала информация о предусмотренных договором страховых случаях, в чью пользу застрахованы сбережения и какова страховая премия. При этом данные об условиях получения вкладов по 15 % годовых, выполнена мелким шрифтом и не все потребители могут воспринять информацию, учитывая, что реклама размещалась на телевидении и время на считывание было ограничено.



По результатам рассмотрения дела комиссия антимонопольного ведомства признала рекламу ненадлежащей и нарушающей рекламное законодательство. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. В настоящий момент реклама уже не распространяется.