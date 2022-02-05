Общество

сегодня, 17:32

Реклама потребительского кооператива вводила липчан в заблуждение

7 537
#УФАС
3
Реклама потребительского кооператива вводила липчан в заблуждение

Липецкое УФАС России вынесло очередное решение о ненадлежащей рекламе финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в Липецкое УФАС России поступило обращение из Главного управления Центрального банка России по ЦФО о том, что в региональном рекламном блоке на федеральных телеканалах транслировался ролик о привлечении личных сбережений граждан одним из потребительских кооперативов. Реклама содержала в себе следующую информацию: «Выгодные вклады! 15% годовых», «Сберегательные программы с высокой доходностью», «Все сбережения застрахованы», «Выгодно вместе!».

В ходе рассмотрения дела, специалистами антимонопольного ведомства было установлено, что согласно сведениям Банка России, общество не является кредитной или некредитной организацией, не состоит в государственных реестрах и не относится к субъектам, которым законом дано право на осуществление деятельности по привлечению средств неограниченного круга лиц. Кроме того, данный кооператив включен в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Помимо этого, утверждение о «страховании сбережений» содержало недостоверную информацию и могло создать у потребителя не соответствующее действительности представление о том, что денежные средства застрахованы согласно закону, поскольку данное общество не является банком.

Также в рекламе отсутствовала информация о предусмотренных договором страховых случаях, в чью пользу застрахованы сбережения и какова страховая премия. При этом данные об условиях получения вкладов по 15 % годовых, выполнена мелким шрифтом и не все потребители могут воспринять информацию, учитывая, что реклама размещалась на телевидении и время на считывание было ограничено.

По результатам рассмотрения дела комиссия антимонопольного ведомства признала рекламу ненадлежащей и нарушающей рекламное законодательство. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. В настоящий момент реклама уже не распространяется.
7 537
#УФАС
3

Комментарии (7)

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Коммунист

10 минут назад
Это ты ещё рекламу "Голосуй или проиграешь" не видел..
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1

36 минут назад
а название этого кооператиа? Забыли???
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Молодой

36 минут назад
Реклама Газпрома, вводила в заблуждение! О народном достоянии!
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Патриот

44 минуты назад
Вовочка, а что, Германия преступников не выдает?
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Лёня Голубков

сегодня, 17:55
вам МММ было мало?
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21

сегодня, 17:50
Опять игры в пирамидки. И опять кто то обязательно попался бы.
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Вовочка

сегодня, 17:49
И где они раньше были?Эта реклама идет целый год по телеканалам.Сколько народу уже повелись на нее.Не видать им денежных вложений как своих ушей.А потом скажут что еще один руководитель этой пирамиды подался в бега с чужими деньгами.А возможно эта конторка заранее была зарегистрирована на бомжа тогда и концов не найдешь.У нас власти работают не спеша.Вот Захаров тоже свалил за границу с деньгами дольщиков-до сих пор не могут его выцепить из Германии.Как наворуют так сразу просят политического убежища.А власти только глазами хлопают и удивляются:2Айайай еще один сбежал".
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