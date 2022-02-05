У автомобиля «Хёндай Акцент» проткнули колёса

Полиция проводит проверку.









Заявление в полицию уже написано, но



- Сегодня утром в полицию поступило сообщение о данном факте, проводится проверка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Заявление в полицию уже написано, но хозяин машины просит в соцсетях откликнуться возможных очевидцев или тех, у кого это происшествие попало на записи видеорегистраторов.- Сегодня утром в полицию поступило сообщение о данном факте, проводится проверка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Во дворе дома №1а по улице Сергея Казьмина в районе первого подъезда неизвестные проткнули две покрышки на автомобиле «Хёндай Акцент». Это случилось в период времени с 23:00 4 февраля до 9:00 5 февраля.