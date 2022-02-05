Происшествия

28 минут назад

У автомобиля «Хёндай Акцент» проткнули колёса

3 288
#хулиганство
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У автомобиля «Хёндай Акцент» проткнули колёса

Полиция проводит проверку.

Во дворе дома №1а по улице Сергея Казьмина в районе первого подъезда неизвестные проткнули две покрышки на автомобиле «Хёндай Акцент». Это случилось в период времени с 23:00 4 февраля до 9:00 5 февраля. 

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Заявление в полицию уже написано, но хозяин машины просит в соцсетях откликнуться возможных очевидцев или тех, у кого это происшествие попало на записи видеорегистраторов.

- Сегодня утром в полицию поступило сообщение о данном факте, проводится проверка, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

3 288
#хулиганство
1

Комментарии (3)

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Михалыч

3 минуты назад
Там от резины одно название тунга. 500 р балон
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Сосед

7 минут назад
нечего инокорытным свой хлам ночью где попало бросать
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Ушак

18 минут назад
О тебе думаю
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