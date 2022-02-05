Одна история на двоих: в выставку о ветеранах в Липецке вкралась ошибка

Выставку скоро демонтируют.

Липчане обратили внимание на ошибку, которая вкралась в выставку на Аллее Славы в Парке Победы.- Читаю про фронтовиков. Такие лица мудрые, истории разные, но оказывается, не у всех, - пишет липчанка Марина Атаманова. - Под двумя портретами: Нины Никифоровны из Казани и Елизаветы Григорьевны из Екатеринбурга — абсолютно одинаковое описание, слово в слово! Как же так? Так обидно за них стало. Это же такое обесценивание! Непонятно, чья это история, но она у них одна на двоих... неужели никто это не заметил?- Насколько нам известно, организаторы в понедельник на этой или на следующий неделе будут демонтировать эти стенды, - сообщили GOROD48 в МАУК «Культурные пространства Липецка».Выставка проходит в парке достаточно давно. Добавим, что на сайте проекта «Память поколений» ошибки нет, и там истории у ветеранов — разные.- Смоленцева Елизавета Григорьевна, ветеран Великой Отечественной войны, 99 лет, Екатеринбург. 42 размер сапог на ножку 34 размера. Хрупкая девушка на войне, рассказывают о Елизавете Соломенцевой. - В операционной медсестричка Елизавета не только помогала врачу, но зачастую спасала жизни бойцов, прямо здесь отдавая свою кровь. Для нее война не закончилась 9 мая – впереди была японская война, где приходилось раненых с поля боя выносить на себе. «И страшно было, и не страшно, и ревели. Все ведь старались, чтобы победить!» Автор: Ольга Тупоногова-Волкова- Куприянова Нина Никифоровна, ветеран Великой Отечественной войны, 99 лет, Казань. На войну девушка упорно просилась с первых дней, - сообщают о Нине Куприяновой. - Военком удивлялся: «Что тебя туда тянет?!». Она отвечала: «Кто-то должен защищать Родину!» Хрупкая девушка-связистка защищала свою родину до Дня Победы. И сегодня она желает потомкам: «Люди мира, станьте зорче вдвое! Берегите мир! Если все будут зоркими, внимательными, мир будет жить долго!» Автор: Слава Филиппов.