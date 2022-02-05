Общество

сегодня, 14:42

На улице Интернациональной — страшно красивые сосульки

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#ЖКХ #сосульки #снег
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В соцсетях расходится видео украшенных гирляндой сосулек в центре Липецка.

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В соцсетях расходится видео с улицы Интернациональной.

- Улица Интернациональная, старые дома, и вы посмотрите - какой интересный балкончик, - отмечает автор ролика. - Это просто сказочный балкончик Снежной Королевы! Ну просто прелесть!

Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, обращений и жалоб на сосульки на улице Интернациональной в ГЖИ не поступало. А вообще обязанность очистки зданий от наледи и сосулек лежит не только на управляющей компании (если она в этом доме есть), но и на самих жильцах — в случае, если это создаёт угрозу безопасности людей.

Так что такой балкон может быть не только красивым, но и опасным. Кстати, в некоторых районах Липецка собственников квартир уже попросили очистить балконы от сосулек. Например, об этом попросили жильцов дома №17 по улице 9-й микрорайон.

сосулька.jpg
фото - vk.com

А на сосульки на кровле домов сегодня жалуются из разных концов города.

Шикарные «сталактиты» и снежные шапочки на доме №6 на проспекте Победы, - сообщают наши читатели.

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Удивляются размеру сосулек и жильцы дома №17/2 по улице 8 Марта, который обслуживает ООО «Липецкая УК».

сосулька4.jpg

сосулька 3.jpg
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#ЖКХ #сосульки #снег
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Комментарии (5)

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Горожанка

17 минут назад
Горожане., если б у меня перед окном такая повисла, я б её шваброй сбила, и не искала виноватых и кто крышу почистит, она мне в первую очередь мешает! Для себя бы сама постаралась.
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Сергей V

23 минуты назад
Лентяй не дела ищет, а от дела рыщет.
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Горожане.

26 минут назад
Горожанка, Что этих сосулек небыло надо крыши чистить. Там же нет межэтажных помещений и из за этого крыши всегда сырые.
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Горожанка

43 минуты назад
Ладно, снежные * управляшка убирать, а с балконов жильцам сосульки кто сбить мешает? Уже самим от них в квартире темно, неужели не мешают?
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Ванька Грозный

48 минут назад
красотища-то какая , лепота !!
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