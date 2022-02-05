На улице Интернациональной — страшно красивые сосульки

В соцсетях расходится видео украшенных гирляндой сосулек в центре Липецка.

В соцсетях расходится видео с улицы Интернациональной.- Улица Интернациональная, старые дома, и вы посмотрите - какой интересный балкончик, - отмечает автор ролика. - Это просто сказочный балкончик Снежной Королевы! Ну просто прелесть!Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, обращений и жалоб на сосульки на улице Интернациональной в ГЖИ не поступало. А вообще обязанность очистки зданий от наледи и сосулек лежит не только на управляющей компании (если она в этом доме есть), но и на самих жильцах — в случае, если это создаёт угрозу безопасности людей.Так что такой балкон может быть не только красивым, но и опасным. Кстати, в некоторых районах Липецка собственников квартир уже попросили очистить балконы от сосулек. Например, об этом попросили жильцов дома №17 по улице 9-й микрорайон.А на сосульки на кровле домов сегодня жалуются из разных концов города.Шикарные «сталактиты» и снежные шапочки на доме №6 на проспекте Победы, - сообщают наши читатели.Удивляются размеру сосулек и жильцы дома №17/2 по улице 8 Марта, который обслуживает ООО «Липецкая УК».