Скандинавский циклон принесет в Липецкую область потепление

Ожидается снег.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона - ожидаются снег и мокрый снег. 8 февраля местами возможно налипание мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 февраля - 9-10 градусов мороза, что в пределах нормы, 7 и 8 февраля - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-10 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -13 до -18 градусов, днём она составит от -1 до -6 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Температура ночью составит от -15 до -17 градусов, днём будет от -2 до -4 градусов.



День 6 февраля стал самым теплым в 1981 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году - 34 градуса мороза.