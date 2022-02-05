В России
43 минуты назад
В ЛДПР предложили увеличить выплаты по уходу за инвалидами до 13 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили повысить размер ежемесячной выплаты для одной категории россиян и разработали соответствующий законопроект. Речь идет о гражданах, ухаживающих за инвалидами граждан. Депутаты предлагают также предусмотреть индексацию выплаты. Об этом сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов, сообщает Газета.ру.
В пояснительной записке к законопроекту авторы уточняют, что в настоящее время данная выплата составляет 10 тыс. рублей без индексации. По этой причине неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, предлагается повысить выплату до 13 тыс. рублей, что «сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году».
Получателями выплаты в документе значатся неработающие родители (усыновители) или опекуны (попечители), ухаживающие за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы или инвалидами I группы.
При этом для россиян, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер выплаты предлагается увеличить на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии.
В пояснительной записке к законопроекту авторы уточняют, что в настоящее время данная выплата составляет 10 тыс. рублей без индексации. По этой причине неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, предлагается повысить выплату до 13 тыс. рублей, что «сопоставимо с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году».
Получателями выплаты в документе значатся неработающие родители (усыновители) или опекуны (попечители), ухаживающие за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы или инвалидами I группы.
При этом для россиян, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер выплаты предлагается увеличить на районный коэффициент, применяемый при определении размеров пенсии.