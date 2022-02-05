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В Петербурге из храма украли пожертвования на сумму 5 млн рублей

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Злоумышленник задержан

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении пожертвований прихожан на 5 млн рублей из храма, освященного в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" на Цветочной улице в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что неизвестный мужчина вошел в храм и разбил стекло над образом Пресвятой Богородицы. Затем он сорвал цепочки, на которых находились крестики, кольца и другие пожертвования прихожан, и скрылся. Предположительно, ущерб может составлять порядка 5 млн рублей.

Сообщение о краже поступило поздним вечером в четверг, а спустя 17 часов, вечером 4 февраля, подозреваемого задержали возле торгового комплекса на Владимирском проспекте. Известно, что мужчина был неоднократно судим за аналогичные противоправные действия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 2. ст. 158 УК РФ).

В настоящее время похищенное изъято. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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