В Ельце столкнулись «КамАЗ», «Мазда» и «ГАЗ- 2705»

Происшествие попало на запись видеорегистратора.

Вчера в 13:57 в Ельце на перекрёстке улицы Костенко и трассы М4 «Дон» произошло ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 4 февраля около 14:00 в Ельце на 381-м километре автодороги «Дон» водитель автомобиля «КамАЗ» на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с двумя автомобилями: «Мазда» и «ГАЗ- 2705». В результате удара «Мазда» врезалась в отбойный брус.- Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе полиции. - По предварительной информации, 39-летний водитель «КамАЗа» не выдержал необходимую дистанцию.