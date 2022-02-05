Происшествия
сегодня, 13:13
В Ельце столкнулись «КамАЗ», «Мазда» и «ГАЗ- 2705»
Происшествие попало на запись видеорегистратора.
Вчера в 13:57 в Ельце на перекрёстке улицы Костенко и трассы М4 «Дон» произошло ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 4 февраля около 14:00 в Ельце на 381-м километре автодороги «Дон» водитель автомобиля «КамАЗ» на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с двумя автомобилями: «Мазда» и «ГАЗ- 2705». В результате удара «Мазда» врезалась в отбойный брус.
- Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе полиции. - По предварительной информации, 39-летний водитель «КамАЗа» не выдержал необходимую дистанцию.
Видео - vk.com/elec_online
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 4 февраля около 14:00 в Ельце на 381-м километре автодороги «Дон» водитель автомобиля «КамАЗ» на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с двумя автомобилями: «Мазда» и «ГАЗ- 2705». В результате удара «Мазда» врезалась в отбойный брус.
- Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе полиции. - По предварительной информации, 39-летний водитель «КамАЗа» не выдержал необходимую дистанцию.
Видео - vk.com/elec_online
Sen1987