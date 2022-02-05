Происшествия

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В Ельце столкнулись «КамАЗ», «Мазда» и «ГАЗ- 2705»

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#ДТП
В Ельце столкнулись «КамАЗ», «Мазда» и «ГАЗ- 2705»

Происшествие попало на запись видеорегистратора. 

Вчера в 13:57 в Ельце на перекрёстке улицы Костенко и трассы М4 «Дон» произошло ДТП.


Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 4 февраля около 14:00 в Ельце на 381-м километре автодороги «Дон» водитель автомобиля «КамАЗ» на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с двумя автомобилями: «Мазда» и «ГАЗ- 2705». В результате удара «Мазда» врезалась в отбойный брус.

- Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе полиции. - По предварительной информации, 39-летний водитель «КамАЗа» не выдержал необходимую дистанцию.

Видео - vk.com/elec_online

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#ДТП

Комментарии (1)

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Sen1987

43 минуты назад
Какая же ему дистанция нужна была, при такой скорости. Голова ему нужна с мозгами, а не чтоб уши носить.
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