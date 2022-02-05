В хирургическом корпусе больницы вспыхнул пожар

На тушение возгорания в липецкой больнице выезжали десять пожарных отделений.

Накануне в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» работали пожарные. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о возгорании в хирургическом корпусе больницы поступило 4 февраля в 12:06. На тушение выезжали десять пожарных отделений.



По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Огнём был уничтожен светодиодный светильник.



А в Задонске на улице Гагарина 4 февраля в 2:58 загорелся жилой дом. Огнём была повреждена кровля дома на площади 60 квадратных метров и внутренняя отделка дома на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неострожное обращение с огнём.