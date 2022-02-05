Происшествия

сегодня, 13:04

В хирургическом корпусе больницы вспыхнул пожар

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#пожар
В хирургическом корпусе больницы вспыхнул пожар

На тушение возгорания в липецкой больнице выезжали десять пожарных отделений.

Накануне в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед» работали пожарные. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о возгорании в хирургическом корпусе больницы поступило 4 февраля в 12:06. На тушение выезжали десять пожарных отделений.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Огнём был уничтожен светодиодный светильник.

А в Задонске на улице Гагарина 4 февраля в 2:58 загорелся жилой дом. Огнём была повреждена кровля дома на площади 60 квадратных метров и внутренняя отделка дома на площади три квадратных метра. По предварительным данным, причиной пожара стало неострожное обращение с огнём.
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#пожар

Комментарии (2)

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Ромик

54 минуты назад
Как в больницу выехали тушить десять пожарных машин и тушить один светильник ,а в Задонске выехала одна маши и то без воды и тушить целый дом 60 квадратов
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Липчанин

сегодня, 13:18
Не понял, это анекдот. Не то что выезжали столько команд, может это и правильно, социально значимый объект, люди. А то что не нашлось или ни одного человека, который взял бы и потушил светодиодный светильник. То есть может не было вообще огнетушителей, а тогда как же автономная система пожаротушения, которая должна была сработать и залить все водой? То есть опять откаты, или как на город 48 уже писали и сотрудника МЧС нашли восемь банковских счетов, теперь все становится на свои места. Деньги не пахнут
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