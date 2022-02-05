Происшествия
сегодня, 12:50
Из-за пожара в Липецке из здания ресторана и магазина эвакуировали 40 человек
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Горели «Тайга» и «Пятёрочка».
4 февраля в 19:20 в Липецке загорелось двухэтажное кирпичное здание по улице Минской, 49А, в котором расположены ресторан «Тайга» и магазин «Пятёрочка».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём было повреждено имущество в ресторане «Тайга» на площади два квадратных метра и потолочное перекрытие в «Пятёрочке» на такой же площади.
На тушение выезжали несколько пожарных отделений, из здания были эвакуированы 40 человек.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неострожное обращение с огнём.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём было повреждено имущество в ресторане «Тайга» на площади два квадратных метра и потолочное перекрытие в «Пятёрочке» на такой же площади.
На тушение выезжали несколько пожарных отделений, из здания были эвакуированы 40 человек.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неострожное обращение с огнём.
2119