Коронавирус

сегодня, 11:47

В Липецкой области выявлен 801 случай коронавируса, 9 человек умерли

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#коронавирус
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В Липецкой области выявлен 801 случай коронавируса, 9 человек умерли

Коллективный иммунитет составляет 77,5%.

За сутки в Липецкой области выявлен 801 случай коронавируса, 9 человек умерли. Госпитализированы 98 заболевших, 320 человек из ранее заболевших вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 97 849 случаев заражения коронавирусом, 83 840 человек вылечились, умерли от коронавирусной инфекции 3 078 человек.

По данным на 4 февраля, в Липецкой области вакцинацию первым компонентом прошли 737 476 человек, полную вакцинацию - 714 839 человек. Коллективный иммунитет составляет 77,5%.

В России за сутки выявлен 177 282 случая COVID-19, госпитализированы 18 032 человека, выздоровели из ранее заболевших 60 507 человек, умерли 714 человек.

С начала эпидемии в стране выявлены 12 630 047 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 10 509 688 человек, умерли 334 753 человека.
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#коронавирус
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Комментарии (2)

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Медик

5 минут назад
Липчанин, зачем же вы в поликлиниках в очередях душитесь? Непонятно..
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Липчанин

14 минут назад
Сегодня страшней и ужасней чем попасть к нашим медикам ни чего не существует. За рубль к зарплате они пойдут на все
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