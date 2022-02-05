Коллективный иммунитет составляет 77,5%.

За сутки в Липецкой области выявлен 801 случай коронавируса, 9 человек умерли. Госпитализированы 98 заболевших, 320 человек из ранее заболевших вылечились.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 97 849 случаев заражения коронавирусом, 83 840 человек вылечились, умерли от коронавирусной инфекции 3 078 человек.



По данным на 4 февраля, в Липецкой области вакцинацию первым компонентом прошли 737 476 человек, полную вакцинацию - 714 839 человек. Коллективный иммунитет составляет 77,5%.



В России за сутки выявлен 177 282 случая COVID-19, госпитализированы 18 032 человека, выздоровели из ранее заболевших 60 507 человек, умерли 714 человек.



С начала эпидемии в стране выявлены 12 630 047 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 10 509 688 человек, умерли 334 753 человека.