Происшествия

сегодня, 11:33

40-летний мужчина решил испортить свою кредитную историю и лишился 1,2 миллиона рублей

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#мошенничество
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40-летний мужчина решил испортить свою кредитную историю и лишился 1,2 миллиона рублей

Мужчина больше часа через банкомат перечислял мошенникам взятые в кредит деньги.

Ещё 11 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников, в общей сложности они лишились более 2 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, жертвами мошенников вновь стали пожилые люди. За посредничество в решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности виновного в ДТП внука 89-летняя липчанка отдала посреднику 99 тысяч рублей, а 83-летний житель Липецка всю имеющуюся в доме наличность - 40 тысяч рублей.

80-летняя жительница областного центра поверила сотруднику Центрального банка из Москвы и перевела в салоне сотовой связи 100 тысяч рублей на счета, привязанные к телефонным номерам мошенников.

Перевод в 400 тысяч рублей осуществила 63-летняя липчанка за экстренную блокировку процедуры списания денежных средств с ее банковского счёта. На аналогичную уловку попалась и ее 45-летняя женщина, которая перевела 42 тысячи рублей на счета мошенников.

Еще одна липчанка передала сторонним лицам данные своей карты, рассчитывая получить кредит на очень выгодных условиях. Мошенники украли у доверчивой женщины 83 тысячи рублей.

Но больше всех пострадал 40-летний мужчина. Он целый день потратил на оформление кредитов - пытался испортить свою кредитную историю. Общая сумма одобренных кредитов составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Следуя инструкциям мошенников, мужчина больше часа перечислял заёмные денежные средства через банкомат, расположенный в одном из торговых центров города.

также жительница Чаплыгиского района перевела на «резервный счёт» 56 480 рублей, испугавшись блокировки действующей у нее карты.
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#мошенничество
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Комментарии (7)

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Гражданин

23 минуты назад
Антиваксеры голову включить до сих пор не могут..
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Изя

24 минуты назад
Гражданин таки испортил себе историю))). Стесняюсь спросить, ему больше не чем было заняться в течение всего дня?))
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Бывший в профсоюзе

27 минут назад
Я понимаю что 89,83,80-летние повелись на провокации.Но 40 летний ,весь день был в коматозе брать кредит не на малую сумму и переводить в никуда?А ещё вопрос,как служба безопасности проверяет кредспособность на такую сумму?
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Сосед

35 минут назад
Что вакцинация с людьми делает. Размягчение мозга.
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В здравом уме не понять

42 минуты назад
Теперь с плохой кредитной историей и без денег
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Буша

47 минут назад
Медик, + 100 %
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Медик

сегодня, 11:47
Зато все рассуждают о вреде вакцинации..
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