40-летний мужчина решил испортить свою кредитную историю и лишился 1,2 миллиона рублей

Мужчина больше часа через банкомат перечислял мошенникам взятые в кредит деньги.

Ещё 11 жителей Липецкой области стали жертвами мошенников, в общей сложности они лишились более 2 миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, жертвами мошенников вновь стали пожилые люди. За посредничество в решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности виновного в ДТП внука 89-летняя липчанка отдала посреднику 99 тысяч рублей, а 83-летний житель Липецка всю имеющуюся в доме наличность - 40 тысяч рублей.



80-летняя жительница областного центра поверила сотруднику Центрального банка из Москвы и перевела в салоне сотовой связи 100 тысяч рублей на счета, привязанные к телефонным номерам мошенников.



Перевод в 400 тысяч рублей осуществила 63-летняя липчанка за экстренную блокировку процедуры списания денежных средств с ее банковского счёта. На аналогичную уловку попалась и ее 45-летняя женщина, которая перевела 42 тысячи рублей на счета мошенников.



Еще одна липчанка передала сторонним лицам данные своей карты, рассчитывая получить кредит на очень выгодных условиях. Мошенники украли у доверчивой женщины 83 тысячи рублей.



Но больше всех пострадал 40-летний мужчина. Он целый день потратил на оформление кредитов - пытался испортить свою кредитную историю. Общая сумма одобренных кредитов составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Следуя инструкциям мошенников, мужчина больше часа перечислял заёмные денежные средства через банкомат, расположенный в одном из торговых центров города.



также жительница Чаплыгиского района перевела на «резервный счёт» 56 480 рублей, испугавшись блокировки действующей у нее карты.